Макароны названы идеальным продуктом

"Ежедневное употребление углеводов должно быть в 1,2-6,5 раза больше, чем белка. И в этом смысле макароны являются практически идеальным продуктом: соотношение углеводов и белка в этих изделиях составляет 38 г к 7,7 г, то есть соотношение – 5:1", - сообщил Роман Кандроков.

"В макаронах из муки твердых сортов пшеницы может быть 13% и даже больше белка. Кроме того, качественные макаронные изделия содержат в себе микроэлементы: кальций; железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк и т.д. Макароны также снижают уровень глюкозы в крови после еды", - сказал Роман Кандроков.

