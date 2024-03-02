Макароны названы идеальным продуктом

Доцент кафедры "Зерна хлебопекарных и кондитерских технологий" Университета РОСБИОТЕХ Роман Кандроков опроверг миф о вреде макарон для фигуры, сообщает Zakon.kz.
Ученый подчеркивает, что существуют вполне четкие рекомендации диетологов относительно количества макроэлементов, которые необходимо потреблять каждому человеку с точки зрения здорового питания.
"Ежедневное употребление углеводов должно быть в 1,2-6,5 раза больше, чем белка. И в этом смысле макароны являются практически идеальным продуктом: соотношение углеводов и белка в этих изделиях составляет 38 г к 7,7 г, то есть соотношение – 5:1", - сообщил Роман Кандроков.
Содержание белка, по его словам, достигается за счет используемых при производстве яиц и пшеницы, на долю которой приходится около 20 процентов белков, потребляемых в мире.
"В макаронах из муки твердых сортов пшеницы может быть 13% и даже больше белка. Кроме того, качественные макаронные изделия содержат в себе микроэлементы: кальций; железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк и т.д. Макароны также снижают уровень глюкозы в крови после еды", - сказал Роман Кандроков.
Для тех, кто все же опасается набора веса, как отмечено в публикации "Газета.ru"
, специалист советует обратить внимание на цельнозерновые макароны с более высоким содержанием клетчатки. Они полезны для здоровья кишечника и могут помочь дольше чувствовать сытость.