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Макароны названы идеальным продуктом

Просмотров:193 Опубликовано: Сегодня, 13:50
Макароны названы идеальным продуктом
Фото: pixabay
Доцент кафедры "Зерна хлебопекарных и кондитерских технологий" Университета РОСБИОТЕХ Роман Кандроков опроверг миф о вреде макарон для фигуры, сообщает Zakon.kz.

Ученый подчеркивает, что существуют вполне четкие рекомендации диетологов относительно количества макроэлементов, которые необходимо потреблять каждому человеку с точки зрения здорового питания.

"Ежедневное употребление углеводов должно быть в 1,2-6,5 раза больше, чем белка. И в этом смысле макароны являются практически идеальным продуктом: соотношение углеводов и белка в этих изделиях составляет 38 г к 7,7 г, то есть соотношение – 5:1", - сообщил Роман Кандроков.


Содержание белка, по его словам, достигается за счет используемых при производстве яиц и пшеницы, на долю которой приходится около 20 процентов белков, потребляемых в мире.

"В макаронах из муки твердых сортов пшеницы может быть 13% и даже больше белка. Кроме того, качественные макаронные изделия содержат в себе микроэлементы: кальций; железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк и т.д. Макароны также снижают уровень глюкозы в крови после еды", - сказал Роман Кандроков.

Для тех, кто все же опасается набора веса, как отмечено в публикации "Газета.ru", специалист советует обратить внимание на цельнозерновые макароны с более высоким содержанием клетчатки. Они полезны для здоровья кишечника и могут помочь дольше чувствовать сытость.


Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 15:42
Мясо стало вредным продуктом потому что очень дорого.
Капуста и макароны стали вдруг очень полезными.
Вчера еще макароны были вредным продуктом.
Если макароны, хлеб, делают из муки высшего сорта, то они вредные.
Из такой муки удалена клетчатка.
Зачем же это делается? Чтобы отруби продавать отдельно?
Почему на законодательном уровне не запретить выпуск муки высшего сорта?
То же касается и шлифованного риса.
 
 

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