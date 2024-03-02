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Изменение климата может нарушить захоронение ядерных отходов США

Просмотров:112 Опубликовано: Сегодня, 14:59
Изменение климата может нарушить захоронение ядерных отходов США
Фото: Zakon.kz
Таяние арктических льдов и повышение уровня моря может нарушить порядок ядерных отходов времен холодной войны, захороненных в США несколько десятилетий назад, сообщает Zakon.kz.

Такое предположение сделали в докладе счетной палаты правительства США, пишет ABC News.

В нем говорится, что вредные отходы, захороненные под бывшими полигонами для испытаний ядерного оружия, могут нести опасность к 2100 году, если выбросы парниковых газов, вызывающие изменение климата, продолжатся такими же темпами.

На многочисленных испытательных полигонах по всему миру военные США взорвали атмосферное ядерное оружие – или водородные бомбы – а затем попытались очистить оставшиеся радиоактивные отходы, поместив их в контейнеры, накрытые бетонными крышками, говорит Роберт Хейс, доцент университете штата Северная Каролина.

Согласно отчету счетной палаты правительства, в котором анализируются остатки ядерного мусора в Тихом океане, Гренландии и Испании, повышение температуры может привести к распространению радиоактивного загрязнения с этих полигонов в ближайшие десятилетия.

Согласно докладу, в Гренландии химические загрязнители и радиоактивная жидкость, оставшиеся от атомной электростанции в Кэмп Сенчури, военной исследовательской базы США, были заморожены в ледяных щитах, которые могут растаять в ближайшие десятилетия. Дания ввела постоянный мониторинг ледникового покрова в регионе.

По данным Министерства энергетики, США провели 67 испытаний ядерного оружия на Маршалловых островах в период с 1946 по 1958 год. Большая часть испытаний проводилась в рамках подготовки к Третьей мировой войне, рассказал ABC News Уильям Рой, профессор ядерной, плазменной и радиологической инженерии университета Иллинойса в Урбана-Шампейн.

Первое испытание прошло 1 марта 1954 года, тогда США провели самое мощное в своей истории ядерное испытание под кодовым названием "Касл Браво".

Тогда американские военные взорвали на атолле Бикини, Маршалловы острова, водородную бомбу мощностью 15 мегатонн (в 2,5 раза превысила расчетную), что оказалось в 1000 раз больше каждого из атомных зарядов, сброшенных на японские города Хиросиму и Нагасаки.

На Маршалловых островах, хотя и обнаружена более сложная ситуация с присутствием плутония, вероятно, также наблюдается "огромное разбавление", добавил Рой.

Изменение климата представляет собой гораздо более насущную и угрожающую проблему, чем ядерные отходы времен холодной войны, резюмировал ученый.


Источник: Zakon.kz
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