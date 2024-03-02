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Явка на парламентских выборах в Иране составила 41%

Просмотров:47 Опубликовано: Сегодня, 19:01
Явка на парламентских выборах в Иране составила 41%
Фото: yerevan.today
В состоявшихся в пятницу парламентских выборах и выборах в Ассамблею экспертов в Иране приняли участие более 25 млн человек, что составляет 41 процент от общего числа имеющих право голоса, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на информационное агентство IRNA.

В пятницу Иран провел выборы в парламент и Ассамблею экспертов — влиятельный орган, который отвечает за контроль и назначение верховного лидера страны.

15 200 кандидатов боролись за 290 мест в иранском парламенте. Одновременно 144 священнослужителей баллотировались в 88-местную Ассамблею экспертов.

Избирательные участки закрылись в полночь (01:30 по Астане), после того как время голосования продлевалось несколько раз в течение дня, сообщило информационное агентство IRNA.

Из населения Ирана в 85 млн человек право голоса имели более 61 млн.

Ожидается, что первые результаты выборов будут объявлены министерством внутренних дел в субботу.

Каждый кандидат, допущенный до участия в выборах, должен был пройти процедуру утверждения в Совете целесообразности — 12-местном совещательном органе при аятолле Хаменеи.

Выборы являются первыми в Иране с тех пор, как вспыхнули массовые протесты после смерти Махсы Амини.

По сообщениям ряда СМИ, многим кандидатам, выступающим за проведение реформ в Иране, запретили участвовать в парламентских выборах, а некоторых политических деятелей, в том числе бывшего президента Ирана Хасана Рухани, не допустили до выборов в Ассамблею экспертов.

Явка в 41% стала немного ниже показателя в 42,57% на парламентских выборах 2020 года, которые уже тогда установили самый низкий рекорд в истории Исламской Республики.

Выборы прошли на фоне призывов властей Ирана принять в них активное участие, а также призывов оппозиции к их бойкоту.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в день выборов призвал сограждан проголосовать, чтобы разочаровать внешних недоброжелателей, назвав голосование определяющим для дальнейшей судьбы страны.

— Зрители со всего мира наблюдают за делами нашей страны; сделайте друзей (Ирана) счастливыми, а недоброжелателей — разочарованными, — заявил Хеменеи.


Аналитики ожидают, что консерваторы и ультраконсерваторы, которые занимают большинство в парламенте 2020 года после дисквалификации реформистов и умеренных кандидатов, снова будут доминировать.

Первое заседание нового состава иранского парламента пройдет в начале мая.


Источник: Kazinform
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