Явка на парламентских выборах в Иране составила 41%

В состоявшихся в пятницу парламентских выборах и выборах в Ассамблею экспертов в Иране приняли участие более 25 млн человек, что составляет 41 процент от общего числа имеющих право голоса, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на информационное агентство IRNA.
В пятницу Иран провел выборы в парламент и Ассамблею экспертов — влиятельный орган, который отвечает за контроль и назначение верховного лидера страны.
15 200 кандидатов боролись за 290 мест в иранском парламенте. Одновременно 144 священнослужителей баллотировались в 88-местную Ассамблею экспертов.
Избирательные участки закрылись в полночь (01:30 по Астане), после того как время голосования продлевалось несколько раз в течение дня, сообщило информационное агентство IRNA
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Из населения Ирана в 85 млн человек право голоса имели более 61 млн.
Ожидается, что первые результаты выборов будут объявлены министерством внутренних дел в субботу.
Каждый кандидат, допущенный до участия в выборах, должен был пройти процедуру утверждения в Совете целесообразности — 12-местном совещательном органе при аятолле Хаменеи.
Выборы являются первыми в Иране с тех пор, как вспыхнули массовые протесты после смерти Махсы Амини.
По сообщениям ряда СМИ, многим кандидатам, выступающим за проведение реформ в Иране, запретили участвовать в парламентских выборах, а некоторых политических деятелей, в том числе бывшего президента Ирана Хасана Рухани, не допустили до выборов в Ассамблею экспертов.
Явка в 41% стала немного ниже показателя в 42,57% на парламентских выборах 2020 года, которые уже тогда установили самый низкий рекорд в истории Исламской Республики.
Выборы прошли на фоне призывов властей Ирана принять в них активное участие, а также призывов оппозиции к их бойкоту.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в день выборов призвал сограждан проголосовать, чтобы разочаровать внешних недоброжелателей, назвав голосование определяющим для дальнейшей судьбы страны.
— Зрители со всего мира наблюдают за делами нашей страны; сделайте друзей (Ирана) счастливыми, а недоброжелателей — разочарованными, — заявил Хеменеи.
Аналитики ожидают, что консерваторы и ультраконсерваторы, которые занимают большинство в парламенте 2020 года после дисквалификации реформистов и умеренных кандидатов, снова будут доминировать.
Первое заседание нового состава иранского парламента пройдет в начале мая.
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