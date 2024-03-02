Явка на парламентских выборах в Иране составила 41%

— Зрители со всего мира наблюдают за делами нашей страны; сделайте друзей (Ирана) счастливыми, а недоброжелателей — разочарованными, — заявил Хеменеи.

В состоявшихся в пятницу парламентских выборах и выборах в Ассамблею экспертов в Иране приняли участие более 25 млн человек, что составляет 41 процент от общего числа имеющих право голоса, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на информационное агентство IRNA.В пятницу Иран провел выборы в парламент и Ассамблею экспертов — влиятельный орган, который отвечает за контроль и назначение верховного лидера страны.15 200 кандидатов боролись за 290 мест в иранском парламенте. Одновременно 144 священнослужителей баллотировались в 88-местную Ассамблею экспертов.Избирательные участки закрылись в полночь (01:30 по Астане), после того как время голосования продлевалось несколько раз в течение дня, сообщило информационное агентство IRNA Из населения Ирана в 85 млн человек право голоса имели более 61 млн.Ожидается, что первые результаты выборов будут объявлены министерством внутренних дел в субботу.Каждый кандидат, допущенный до участия в выборах, должен был пройти процедуру утверждения в Совете целесообразности — 12-местном совещательном органе при аятолле Хаменеи.Выборы являются первыми в Иране с тех пор, как вспыхнули массовые протесты после смерти Махсы Амини.По сообщениям ряда СМИ, многим кандидатам, выступающим за проведение реформ в Иране, запретили участвовать в парламентских выборах, а некоторых политических деятелей, в том числе бывшего президента Ирана Хасана Рухани, не допустили до выборов в Ассамблею экспертов.Явка в 41% стала немного ниже показателя в 42,57% на парламентских выборах 2020 года, которые уже тогда установили самый низкий рекорд в истории Исламской Республики.Выборы прошли на фоне призывов властей Ирана принять в них активное участие, а также призывов оппозиции к их бойкоту.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в день выборов призвал сограждан проголосовать, чтобы разочаровать внешних недоброжелателей, назвав голосование определяющим для дальнейшей судьбы страны.Аналитики ожидают, что консерваторы и ультраконсерваторы, которые занимают большинство в парламенте 2020 года после дисквалификации реформистов и умеренных кандидатов, снова будут доминировать.Первое заседание нового состава иранского парламента пройдет в начале мая.