Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 03 Марта
+5...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.03 KZT
  • €1 = 487.47 KZT
  • 1 RUB = 4.94 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Сколько фруктов в день нужно для профилактики гиповитаминоза

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:46
Сколько фруктов в день нужно для профилактики гиповитаминоза
Фото: pixabay
Врач-эндокринолог Кристина Чепыгова рассказала о том, что дефицит витаминов и микроэлементов в организме не зависит от времени года, а восполнять его нужно правильным питанием, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия", чаще всего дефициту витаминов подвержены люди старше 65 лет, новорожденные, после операций, с заболеваниями ЖКТ и злоупотребляющие алкоголем.

По словам специалиста, даже самый простой сбалансированный рацион способен дать человеку все нужные его организму элементы.

Чтобы предотвратить дефицит витаминов, нужно ежедневно употреблять:

-пять или больше порций овощей или фруктов,
-два-три молочных или кисломолочных продукта,
-два-три продукта с высоким содержанием белка (например, рыбу, мясо, яйца или бобовые культуры),
-а также три-четыре цельнозерновых продукта (паста, крупы, зерновой хлеб).

Врач также развеяла распространенный миф о том, что в современных продуктах не содержится достаточно витаминов. По ее словам, это не подтверждается научными исследованиями. Эксперт уточнила, что стоит быть аккуратнее и с витаминными добавками же, так как они могут навредить здоровью, если принимать их без назначения врача.


Источник: Zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика