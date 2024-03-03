Иранский певец получил три года тюрьмы за свою песню, удостоенную премии "Грэмми"

Иранский певец Шервин Хаджипур был приговорен к трем годам тюрьмы за свою песню, получившую премию "Грэмми", передает Tengri Life со ссылкой на Alarabiya News.
27-летнего исполнителя признали виновным в "подстрекательстве к беспорядкам против национальной безопасности", а также в "пропаганде против правящего режима".
Песня Baraye, написанная Хаджипуром, стала неофициальным гимном иранского протестного движения, вызванного смepтью 22-летней Махсы Амини в сентябре 2022 года. Девушку грубо задержали за неправильное ношение хиджаба, и врачам не удалось ее спасти.
Певец выпустил трек во время общенациональных демонстраций, а в феврале прошлого года получил за него "Грэмми" в новой номинации "Лучшая песня для социальных перемен".
О суровом приговоре певец сообщил на своей странице в Instagram. Время за решеткой он проведет за написание песни о "зверствах США против человечества", а также будет обязан "задокументировать нарушения прав человека со стороны правительства США за последнее столетие". Кроме того, по решению суда Хаджипур должен принимать участие в деятельности, которая "пропагандирует достижения" Исламской революции.
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