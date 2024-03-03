Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 03 Марта
+5...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.03 KZT
  • €1 = 487.47 KZT
  • 1 RUB = 4.94 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Иранский певец получил три года тюрьмы за свою песню, удостоенную премии "Грэмми"

Просмотров:201 Опубликовано: Сегодня, 11:43
Иранский певец получил три года тюрьмы за свою песню, удостоенную премии "Грэмми"
©️ instagram/shervinine
Иранский певец Шервин Хаджипур был приговорен к трем годам тюрьмы за свою песню, получившую премию "Грэмми", передает Tengri Life со ссылкой на Alarabiya News.

27-летнего исполнителя признали виновным в "подстрекательстве к беспорядкам против национальной безопасности", а также в "пропаганде против правящего режима".

Песня Baraye, написанная Хаджипуром, стала неофициальным гимном иранского протестного движения, вызванного смepтью 22-летней Махсы Амини в сентябре 2022 года. Девушку грубо задержали за неправильное ношение хиджаба, и врачам не удалось ее спасти.

Певец выпустил трек во время общенациональных демонстраций, а в феврале прошлого года получил за него "Грэмми" в новой номинации "Лучшая песня для социальных перемен".



О суровом приговоре певец сообщил на своей странице в Instagram. Время за решеткой он проведет за написание песни о "зверствах США против человечества", а также будет обязан "задокументировать нарушения прав человека со стороны правительства США за последнее столетие". Кроме того, по решению суда Хаджипур должен принимать участие в деятельности, которая "пропагандирует достижения" Исламской революции.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика