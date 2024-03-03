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В США назвали условие отправки американских военных в Украину

Просмотров:134 Опубликовано: Сегодня, 14:17
В США назвали условие отправки американских военных в Украину
JimLambert/depositphotos.com
Президент США Джо Байден направит американских военнослужащих в Украину в случае переизбрания на второй срок. Такое мнение высказал в соцсети X американский миллиардер Дэвид Сакс, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Первоначально Байден выступал против отправки F-16, танков Abrams и дальнобойных ракет в Украину на том основании, что это может привести к началу третьей мировой войны. Все это он уже отправил", - написал миллиардер.

"Единственным табу", по его словам, остается отправка сухопутных войск США. Однако, добавил миллиардер, президент Франции Эмманюэль Макрон уже поднял данную тему. Более того, постоянно поступает информация о том, что спецподразделения НАТО уже действуют в Украине.

"Байден не может сделать это до выборов, потому что это было бы слишком непопулярно. Но я не сомневаюсь: если он переизберется на второй срок, он отправит наземные войска в Украину", - высказал Сакс.


В марте 2022 года Байден заявлял, что отправка в Украину наступательной техники, самолетов и танков с американскими военнослужащими означала бы начало третьей мировой войны. В феврале 2023 года Байден исключал передачу ВСУ истребителей F-16, потому что те им "не нужны".

При этом первая партия американских танков Abrams была доставлена в Украину в сентябре 2023 года, всего США обещали поставить Киеву 31 танк. В августе 2023-го США одобрили передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов, ВСУ получат их от третьих стран после завершения подготовки летчиков.

Выборы президента США пройдут в ноябре этого года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Байден заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.


Источник: Tengrinews.kz
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