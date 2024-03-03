"В 1991 году Советский Союз распался, и НАТО столкнулось с экзистенциальным кризисом: причины его существования больше не было. Но вместо того, чтобы расформироваться, у него появилась новая миссия: расширяться. А в замкнутом цикле расширение НАТО создаст враждебность", - написал Сакс.

"Правда. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, распалась", - написал миллиардер.

Американский миллиардер и предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выступил за роспуск НАТО, передает Tengrinews.kz.Илон Маск согласился с позицией американского бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего о том, что НАТО должно было расформироваться после роспуска Организации Варшавского договора и распада Советского Союза.Маск в ответ подчеркнул, что его всегда интересовал вопрос целесообразности сохранения НАТО.Ранее Илон Маск призвал "остановить мясорубку" в Украине после заявления президента США Джо Байдена.