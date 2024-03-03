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Непал объявил о новом требовании к альпинистам

Просмотров:142 Опубликовано: Сегодня, 19:43
Непал объявил о новом требовании к альпинистам
Фото ©️ Tengrinews.kz
Непал объявил о новом требовании к альпинистам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на CTV News.

Подняться на Эверест теперь смогут только те альпинисты, которые будут иметь с собой во время восхождения отслеживающее устройство, чтобы в случае необходимости сократить время на поисково-спасательные миссии.

Указывается, что специальный чип туристы смогут взять в аренду, заплатив за него 10-15 долларов. В конце маршрута чип следует вернуть.

По словам директора департамента туризма Непала Ракеша Гурунга, в скором времени на Эвересте начнется весенний альпинистский сезон, который продлится с марта по май.

"Эверест опасен для восхождения, а в последние годы он становится все более переполненным и еще более опасным для жизни. В прошлом году Непал выдал рекордное количество разрешений на восхождение на Эверест в течение весеннего сезона. Этот сезон, в то же время, стал одним из самых смертоносных за последнее время: 12 подтвержденных смертей и пятеро пропавших без вести альпинистов", - рассказал он.


Гурунга подчеркнул, что власти страны пытаются уменьшить количество смертей среди альпинистов и принимают и другие меры, чтобы обезопасить желающих покорить вершину.

"В прошлом году Совет по туризму Непала объявил, что альпинисты на любой горе обязаны получить карточку системы управления информацией об отслеживании от уполномоченного альпинистского агентства, чтобы обеспечить безопасность посетителей и предотвратить нелицензированные походы", - сказал он.




Источник: Тengrinews.kz
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