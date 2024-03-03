Непал объявил о новом требовании к альпинистам

"Эверест опасен для восхождения, а в последние годы он становится все более переполненным и еще более опасным для жизни. В прошлом году Непал выдал рекордное количество разрешений на восхождение на Эверест в течение весеннего сезона. Этот сезон, в то же время, стал одним из самых смертоносных за последнее время: 12 подтвержденных смертей и пятеро пропавших без вести альпинистов", - рассказал он.

"В прошлом году Совет по туризму Непала объявил, что альпинисты на любой горе обязаны получить карточку системы управления информацией об отслеживании от уполномоченного альпинистского агентства, чтобы обеспечить безопасность посетителей и предотвратить нелицензированные походы", - сказал он.