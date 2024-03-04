Как убрать носогубные складки и почему они вообще появляются

Носогубные складки относятся к глубокими морщинами и закладываются в мышечном слое очень рано – еще в подростковом возрасте. И, если в молодости упругая кожа скрывает эту проблему, то с возрастом проявление носогубных складок становится все более явным, сообщает Zakon.kz.



Разберем рекомендации пластического хирурга Александра Вдовина, которыми он поделился с АиФ.



Итак, для начала, как предупредить их появление и как потом избавиться?



Помимо активной мимики, на появление носогубок влияют образ жизни и домашний уход. Необходимо пить много жидкости, сократить вредные привычки, не растирать лицо полотенцем и всегда перед выходом из дома наносить солнцезащитный крем. Но если носогубные складки уже имеются, то кремы и сыворотки больше не помогут. В борьбу с ними могут вступить наиболее эффективные процедуры салонов и клиник красоты.



Филлеры



Инъекции гелей, которые содержат гиалуроновую кислоту, позволяют стереть морщины и восполнить объем в этой области. В зависимости от препарата результат может держаться до года. Но даже после года носогубки все равно будут не такие глубокие, как прежде.



Ботулинотерапия



Инъекции ботулинического токсина расслабляют мышцы и снимают спазмы. Морщины становятся менее выраженными, а то и вовсе разглаживаются. Необходимо быть осторожными при выборе косметолога. При неправильном введении препарата может даже пострадать дикция.



Нитевой лифтинг



Смысл этой процедуры в том, что лицо будто прошивают биоразлагаемыми нитями. Так под кожей формируется прочный каркас. Благодаря своему составу нити стимулируют выработку коллагена и эластина. Результат от такой операции держится до двух лет.



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