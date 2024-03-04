РФ объявила экс-посла Украины в РК в розыск за призыв «убивать русских»

Информация о розыске украинского Петра Врублевского появилась в базе данных Басманного суда Москвы, а также в базе розыска МВД РФ. В судебной инстанции и правоохранительных органах не уточняются детали об уголовном деле в его отношении.

Однако источники ТАСС сообщили, что правоохранительные органы разыскивают Врублевского по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Агентство предполагает, что розыск связан с делом, возбужденным после слов дипломата о том, что «целью Украины является убить как можно больше русских».

Россия объявила экс-посла Украины в Казахстане Петра Врублевского в федеральный и международный розыск за призыв «убивать русских». Московский суд санкционировал заочный арест дипломата на два месяца, передает ТАСС.Эти слова Врублевский сказал в августе 2022 года, будучи послом Украины в Казахстане, в интервью блогеру Диасу Кузаирову. МИД Казахстана выразил протест, отметив, что подобные высказывания «неприемлемы и несовместимы с деятельностью посла иностранного государства». Члены Ассамблеи народа Казахстана также осудили его слова. МИД России отреагировал тем, что вызвал посла Казахстана в РФ Ермека Кошербаева, «которому было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации».В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский освободил Врублевского от должности посла. Этот пост он занимал с 2020 года. В настоящее время нового посла Украины в Казахстане Зеленский все еще не назначил.В начале февраля Россия включила Врублевского в список террористов и экстремистов.Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с Касым-Жомартом Токаевым и поблагодарил казахстанцев за гуманитарную помощь, оказанную его стране.Второго марта Токаев поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Во время беседы казахстанский лидер назвал послание российского президента содержательным.