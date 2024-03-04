Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 04 Марта
+5...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.03 KZT
  • €1 = 487.47 KZT
  • 1 RUB = 4.94 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

РФ объявила экс-посла Украины в РК в розыск за призыв «убивать русских»

Просмотров:194 Опубликовано: Сегодня, 10:14
РФ объявила экс-посла Украины в РК в розыск за призыв «убивать русских»
Фото: коллаж kursiv.media
Россия объявила экс-посла Украины в Казахстане Петра Врублевского в федеральный и международный розыск за призыв «убивать русских». Московский суд санкционировал заочный арест дипломата на два месяца, передает ТАСС.

Информация о розыске украинского Петра Врублевского появилась в базе данных Басманного суда Москвы, а также в базе розыска МВД РФ. В судебной инстанции и правоохранительных органах не уточняются детали об уголовном деле в его отношении.


Однако источники ТАСС сообщили, что правоохранительные органы разыскивают Врублевского по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Агентство предполагает, что розыск связан с делом, возбужденным после слов дипломата о том, что «целью Украины является убить как можно больше русских».


Эти слова Врублевский сказал в августе 2022 года, будучи послом Украины в Казахстане, в интервью блогеру Диасу Кузаирову. МИД Казахстана выразил протест, отметив, что подобные высказывания «неприемлемы и несовместимы с деятельностью посла иностранного государства». Члены Ассамблеи народа Казахстана также осудили его слова. МИД России отреагировал тем, что вызвал посла Казахстана в РФ Ермека Кошербаева, «которому было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации».

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский освободил Врублевского от должности посла. Этот пост он занимал с 2020 года. В настоящее время нового посла Украины в Казахстане Зеленский все еще не назначил.

В начале февраля Россия включила Врублевского в список террористов и экстремистов.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с Касым-Жомартом Токаевым и поблагодарил казахстанцев за гуманитарную помощь, оказанную его стране.

Второго марта Токаев поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Во время беседы казахстанский лидер назвал послание российского президента содержательным.


Источник: kursiv.media
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика