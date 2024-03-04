"18 миллионов тенге": дверь из Титаника продадут на аукционе

На торгах Heritage Auctions в США будет представлена дверь, которая была использована в финальных сценах фильма "Титаник", подробнее рассказывает Tengri Travel со ссылкой на Daily Mail.
Самодельный спасательный плот выставлен на продажу по стартовой цене 32 000 фунтов стерлингов (40 000 долларов США или 18 056 576 тенге), и аукционисты выяснили, что его длина составляет 8 футов (примерно 2,44 метра), а ширина - 41 дюйм (около 1 метра).
Как известно, в финале фильма Роза (ее сыграла Кейт Уинслет) выживает, удерживаясь на обломке двери, тогда как Джек (Ди Каприо) погибает, отдав свою жизнь, чтобы спасти ее.
Зрители неоднократно обсуждали концовку культовой ленты, а некоторые фанаты даже воссоздавали реквизит, чтобы доказать, что оба героя могли выжить.
На аукционе Heritage Auctions в США продаются и другие реквизиты из фильма, в том числе штурвал корабля и шифоновое "купальное платье", в котором актриса Уинслет снималась в финальных сценах фильма. Аукцион пройдет с 20 по 24 марта.
К слову, фильм "Титаник" вышел в 1997 году и стал одним из самых кассовых в истории. В свое время картина Джеймса Кэмерона выиграла 11 Оскаров.
В феврале 2023 года известный режиссер заявлял, что спустя годы не стал бы ничего менять в своей работе. Тем не менее он признал, что создатели фильма использовали бы гораздо больше компьютерной графики.
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