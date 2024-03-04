"18 миллионов тенге": дверь из Титаника продадут на аукционе

Самодельный спасательный плот выставлен на продажу по стартовой цене 32 000 фунтов стерлингов (40 000 долларов США или 18 056 576 тенге), и аукционисты выяснили, что его длина составляет 8 футов (примерно 2,44 метра), а ширина - 41 дюйм (около 1 метра).

Как известно, в финале фильма Роза (ее сыграла Кейт Уинслет) выживает, удерживаясь на обломке двери, тогда как Джек (Ди Каприо) погибает, отдав свою жизнь, чтобы спасти ее.

К слову, фильм "Титаник" вышел в 1997 году и стал одним из самых кассовых в истории. В свое время картина Джеймса Кэмерона выиграла 11 Оскаров.

На торгах Heritage Auctions в США будет представлена дверь, которая была использована в финальных сценах фильма "Титаник", подробнее рассказывает Tengri Travel со ссылкой на Daily Mail.Зрители неоднократно обсуждали концовку культовой ленты, а некоторые фанаты даже воссоздавали реквизит, чтобы доказать, что оба героя могли выжить.На аукционе Heritage Auctions в США продаются и другие реквизиты из фильма, в том числе штурвал корабля и шифоновое "купальное платье", в котором актриса Уинслет снималась в финальных сценах фильма. Аукцион пройдет с 20 по 24 марта.В феврале 2023 года известный режиссер заявлял, что спустя годы не стал бы ничего менять в своей работе. Тем не менее он признал, что создатели фильма использовали бы гораздо больше компьютерной графики.