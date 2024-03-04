Михаил Ефремов получил одобрение на УДО

Михаил Ефремов, осуждённый за участие в ДТП, получил одобрение на ходатайство об условно-досрочном освобождении. Заседание прошло в колонии в Белгороде, где Ефремов отбывает наказание, информацию об этом распространил Mash.

Российский актёр Михаил Ефремов был приговорен к 7,5 годам тюремного заключения осенью 2020 года после того, как, будучи пьяным, стал виновником аварии в Москве. В результате дтп погиб водитель-курьер Сергей Захаров.

С учетом СИЗО актёр отбыл более половины срока, сообщает Orda.kzРуководство колонии рекомендовало его к досрочному освобождению, и теперь документы отправлены в Алексеевский суд для принятия окончательного решения.