Дональду Трампу разрешили баллотироваться в президенты

"Решение Верховного суда Колорадо не может быть оставлено в силе. Все девять судей согласны с этим решением", — говорится в постановлении Верховного суда.

Напомним, в январе 2021 года, после того как американские власти объявили победителем президентских выборов Джо Байдена, Трамп назвал результаты голосования сфальсифицированными. Вскоре после этого его сторонники штурмовали здание Конгресса, который намеревался официально утвердить победу Байдена.

Верховный суд США отменил решение суда штата Колорадо о запрете бывшему президенту Дональду Трампу баллотироваться на пост президента в этом штате. Это решение будет действовать по всей стране, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на CNN.Трамп назвал решение высшей инстанции большой победой для США.Ранее судьи штата Колорадо решили, что он не может быть включен в бюллетени на республиканских праймериз как должностное лицо, принимавшее участие в "мятеже или восстании".Судьи в Колорадо, как и многие критики Трампа, считают, что экс-президент пытался незаконными методами отменить результаты президентских выборов и подстрекал своих сторонников к штурму Капитолия.