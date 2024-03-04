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Дональду Трампу разрешили баллотироваться в президенты

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:25
Дональду Трампу разрешили баллотироваться в президенты
Фото из соцсетей
Верховный суд США отменил решение суда штата Колорадо о запрете бывшему президенту Дональду Трампу баллотироваться на пост президента в этом штате. Это решение будет действовать по всей стране, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на CNN.

Трамп назвал решение высшей инстанции большой победой для США.

"Решение Верховного суда Колорадо не может быть оставлено в силе. Все девять судей согласны с этим решением", — говорится в постановлении Верховного суда.


Ранее судьи штата Колорадо решили, что он не может быть включен в бюллетени на республиканских праймериз как должностное лицо, принимавшее участие в "мятеже или восстании".

Напомним, в январе 2021 года, после того как американские власти объявили победителем президентских выборов Джо Байдена, Трамп назвал результаты голосования сфальсифицированными. Вскоре после этого его сторонники штурмовали здание Конгресса, который намеревался официально утвердить победу Байдена.


Судьи в Колорадо, как и многие критики Трампа, считают, что экс-президент пытался незаконными методами отменить результаты президентских выборов и подстрекал своих сторонников к штурму Капитолия.


Источник: tengrinews.kz
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