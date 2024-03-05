Трейлер перезапуска "Гарфилда" набирает миллионные просмотры

"Гарфилда (Крис Пратт), ненавидящего понедельники и любящего лазанью домашнего кота, ждет новое приключение на свежем воздухе! После неожиданного воссоединения со своим давно потерянным отцом – уличным котом Виком (его озвучил Сэмюэл Л. Джексон) – Гарфилд и его собачий друг Оди вынуждены покинуть свою изнеженную жизнь и присоединиться к Вику", – говорится в синопсисе.

"Фильм о Гарфилде с новой историей... Совершенство...", "Удивительно, что даже нас, взрослых, эти трейлеры заставляют снова почувствовать себя детьми", "Очень печально", "До сих пор не могу поверить, что Крис Пратт озвучивает роль Гарфилда", – пишут пользователи под постом.

В Сети появился трейлер перезапуска "Гарфилда", подробнее рассказывает Tengri Life. Ролик менее чем за сутки посмотрели порядка двух миллионов раз.На официальном YouTube-канале Sony Pictures Entertainment опубликован трейлер новой версии анимационного фильма "Гарфилд".Режиссер новой версии – Марк Диндал ("Коты не танцуют").Под видео порядка 1600 комментариев. Одни пишут, что уже готовы посмотреть премьеру, другие же просят почаще экранизировать новые сценарии и истории.К слову, оригинальная история "Гарфилда" с Брекином Мейером и Дженнифер Лав Хьюитт вышла в 2004 году.