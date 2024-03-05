Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 05 Марта
+4...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 453.35 KZT
  • €1 = 492.02 KZT
  • 1 RUB = 4.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Трейлер перезапуска "Гарфилда" набирает миллионные просмотры

Просмотров:5 Опубликовано: Сегодня, 10:35
Трейлер перезапуска "Гарфилда" набирает миллионные просмотры
Кадр из видео
В Сети появился трейлер перезапуска "Гарфилда", подробнее рассказывает Tengri Life. Ролик менее чем за сутки посмотрели порядка двух миллионов раз.

На официальном YouTube-канале Sony Pictures Entertainment опубликован трейлер новой версии анимационного фильма "Гарфилд".

"Гарфилда (Крис Пратт), ненавидящего понедельники и любящего лазанью домашнего кота, ждет новое приключение на свежем воздухе! После неожиданного воссоединения со своим давно потерянным отцом – уличным котом Виком (его озвучил Сэмюэл Л. Джексон) – Гарфилд и его собачий друг Оди вынуждены покинуть свою изнеженную жизнь и присоединиться к Вику", – говорится в синопсисе.


Режиссер новой версии – Марк Диндал ("Коты не танцуют").



Под видео порядка 1600 комментариев. Одни пишут, что уже готовы посмотреть премьеру, другие же просят почаще экранизировать новые сценарии и истории.

"Фильм о Гарфилде с новой историей... Совершенство...", "Удивительно, что даже нас, взрослых, эти трейлеры заставляют снова почувствовать себя детьми", "Очень печально", "До сих пор не могу поверить, что Крис Пратт озвучивает роль Гарфилда", – пишут пользователи под постом.


К слову, оригинальная история "Гарфилда" с Брекином Мейером и Дженнифер Лав Хьюитт вышла в 2004 году.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика