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ЛАДА.kz » Новости Мира

Россияне ринулись скупать автомобили в кредит

Просмотров:160 Опубликовано: Сегодня, 12:54
Россияне ринулись скупать автомобили в кредит
Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com
По итогам февраля 2024 года российские банки выдали гражданам автокредиты на рекордную сумму в районе 170 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные ВТБ.

Достигнутый показатель стал максимальным для отдельно взятого месяца за всю историю наблюдений. Февральский результат превысил январское значение на 28 процентов, уточнили в пресс-службе банка.

Что касается самого ВТБ, то эта финансовая организация обеспечила четверть от суммарного прироста рынка. В феврале там выдали физическим лицам автокредиты на общую сумму в 37,4 миллиарда рублей, что стало максимальным объемом продаж для отдельно взятого банка за все время наблюдений. Лидерами по объему выдач оказались россияне из Москвы и Московской области — в феврале им выдали в общей сложности 15,3 миллиарда рублей на покупку транспортного средства.


Ранее в Минпромторге сообщили о резком наращивании продаж новых автомобилей в России на 64 процента по итогам января-февраля. За первые два месяца 2024 года в стране реализовали в общей сложности 221 261 новый автомобиль возрастом до трех лет. Наибольший прирост аналитики зафиксировали в сегменте легковых машин — плюс 73 процента в годовом выражении, до 183 322 единиц.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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  • GuF
 Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 14:04
Чтобы голова не была занята политикой, народ загоняют по уши в кредиты, а потом работай и отдавай с процентами.
 
 

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