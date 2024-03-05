Россия запретила Carlsberg продавать пиво «Балтика» в Казахстане. Компания подала апелляцию в суд

Запрет на производство и продажу пива марки «Балтика» Россия также ввела для Carlsberg в Узбекистане, Кыргызстане, Украине, Таджикистане, Монголии и Туркменистане.

В итоге продажа не состоялась: 16 июля 2023 года Владимир Путин подписал указ, по которому все акции пивоваренной компании «Балтика» переходят во временное управление Росимуществу. Ранее 98% акций «Балтики» принадлежало шведскому подразделению Carlsberg, а 1,35% – Hoppy Union. После этого в Carlsberg заявили о «незаконном захвате бизнеса». Свои активы в России концерн оценил в $1 млрд.

В свою очередь, в конце декабря 2023 года «Балтика» попросила власти России помочь защитить ее товарные знаки за рубежом. По ее сведениям, 19 июля представители «Балтики» без участия президента компании Таймураза Боллоева, который был назначен двумя днями ранее, подписали по поручению Carlsberg соглашение о передаче прав на свои товарные знаки компаниям, аффилированным с датским холдингом (в том числе подразделению Carlsberg в Казахстане).

В конце января суд в Санкт-Петербурге запретил Carlsberg использовать марку пива «Балтика» в Казахстане. Первого марта казахстанское подразделение Carlsberg подало апелляцию в российский суд, чтобы опротестовать это решение, пишет Reuters.Carlsberg Group заявил о планах уйти с российского рынка в марте 2022 года. В конце июня 2023 года концерн объявил о продаже своего российского бизнеса, при этом не рассказав об условиях сделки и будущем владельце.С этого времени между «Балтикой» и Carlsberg Group начались суды за право использования товарных знаков. 3 октября Carlsberg запретил «Балтике» производить всю продукцию своего концерна с 1 апреля 2024 года. Это пиво марки Holsten, Tuborg, Kronenbourg и Seth & Riley’s Garage, Grimbergen и Carlsberg.Это соглашение «Балтике» как раз и удалось опротестовать в суде Санкт-Петербурга в январе 2024 года, запретив Carlsberg Kazakhstan использовать марку «Балтика». Теперь это решение казахстанское представительство хочет оспорить в суде.