В Грузии назвали условие экстрадиции Саакашвили в Украину

"Чтобы быть экстрадированным, Саакашвили должен был совершить преступление в Украине и его выдачи должна требовать украинская сторона. Украина точно не обращалась к нам по вопросу экстрадиции", - сказал глава минюста Грузии.

Брегадзе также призвал грузинских политиков "не подчиняться призывам и определенным заданиям бывшего президента, так как тот не является гражданином Грузии, следовательно, не имеет права участвовать в местной политике, в выборах в Грузии или быть членом партии".

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе прояснил журналистам ситуацию с возможной экстрадицией бывшего президента страны Михаила Саакашвили, арестованного в Тбилиси 1 октября 2021 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ВЗГЛЯД.По словам министра, Украина не обращалась к Грузии по вопросу экстрадиции своего гражданина.Глава ведомства напомнил, что Саакашвили "лечится в клинике", и "судебные инстанции всех уровней отказали ему в вывозе из Грузии по гуманитарным соображениям".Тем временем в Грузии продолжается акция по сбору подписей среди граждан с обращением к президенту Грузии Саломе Зурабишвили помиловать Саакашвили, осужденного на шесть лет за коррупцию и злоупотребление служебным положением. Параллельно ряд европейских политиков просит освободить Саакашвили "из гуманитарных соображений".