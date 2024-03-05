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В Meta прокомментировали масштабный сбой в Facebook и Instagram

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:51
В Meta прокомментировали масштабный сбой в Facebook и Instagram
Фото из открытых источников
В компании Meta заявили, что работают над устранением сбоя в Facebook и Instagram, сообщает Zakon.kz.

"Мы знаем, что у людей возникли проблемы с доступом к нашим соцсетям. Мы работаем над устранением проблем", – заявил представитель Meta Энди Стоун в соцсети X.


В Минцифры корреспонденту Zakon.kz сообщили, что проблема внешняя, интернет в Казахстане работает без сбоев.

Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, проблемы в работе Facebook и Instagram начались примерно в 20.17 по времени Астаны. Наибольшее количество жалоб поступают из США.


Также о сбоях сообщают пользователи из Великобритании, Италии, Германии, Франции, Испании и в ряде других стран.


Источник: zakon.kz
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