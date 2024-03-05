В Meta прокомментировали масштабный сбой в Facebook и Instagram

"Мы знаем, что у людей возникли проблемы с доступом к нашим соцсетям. Мы работаем над устранением проблем", – заявил представитель Meta Энди Стоун в соцсети X.

Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, проблемы в работе Facebook и Instagram начались примерно в 20.17 по времени Астаны. Наибольшее количество жалоб поступают из США.

В компании Meta заявили, что работают над устранением сбоя в Facebook и Instagram, сообщает Zakon.kz.В Минцифры корреспонденту Zakon.kz сообщили, что проблема внешняя, интернет в Казахстане работает без сбоев.Также о сбоях сообщают пользователи из Великобритании, Италии, Германии, Франции, Испании и в ряде других стран.