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Россия намерена отправить в Казахстан учителей русского языка

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:43
Россия намерена отправить в Казахстан учителей русского языка
Фото: pexels
В Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел переговоры с премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым, где стороны обсудили развитие российско-казахстанского сотрудничества в различных сферах, в том числе были затронуты вопросы гуманитарного взаимодействия и продвижения русского языка, передает ИА «NewTimes.kz».

Мишустин в ходе переговоров назвал братскими отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.

«Мы уделяем приоритетное внимание укреплению добрососедских и союзнических отношений с Казахстаном. Опираются они на принципы взаимного уважения, доверия, стратегического партнерства и на историческую дружбу наших народов», – подчеркнул Михаил Мишустин.


Он сообщил, что большинство субъектов Российской Федерации поддерживают прямые дружеские, деловые и гуманитарные связи с регионами Казахстана.

«Наши страны объединяют прочные культурные и гуманитарные связи», – отметил российский премьер.


Далее он поблагодарил руководство Казахстана за внимательное отношение к русскому языку, который «является языком межнационального общения, помогает налаживать контакты между людьми».

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов во время переговоров акцентировал внимание на том, что Россия и Казахстан – стратегические партнеры и союзники.

«Отношения между нашими странами развиваются плодотворно – вы отметили это – по всему широкому спектру: в экономической, гуманитарной, культурной сферах. Поэтому я уверен, что правительства наших стран приложат все усилия для того, чтобы реализовать все договоренности, которые достигнуты лидерами наших стран», – отметил Бектенов.


На полях переговоров состоялась встреча заместителя министра просвещения Российской Федерации Дениса Грибова и первого заместителя министра просвещения Республики Казахстана Натальи Жумадильдаевой.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере профессионального образования, в том числе в рамках изучения российского опыта в реализации федерального проекта «Профессионалитет».

Также российская сторона выразила готовность продолжить работу по повышению квалификации казахстанских педагогических работников и направить учителей в казахстанские школы для преподавания русского языка и других предметов на русском языке.


Источник: newtimes.kz
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