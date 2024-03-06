Россия намерена отправить в Казахстан учителей русского языка

«Мы уделяем приоритетное внимание укреплению добрососедских и союзнических отношений с Казахстаном. Опираются они на принципы взаимного уважения, доверия, стратегического партнерства и на историческую дружбу наших народов», – подчеркнул Михаил Мишустин.

«Наши страны объединяют прочные культурные и гуманитарные связи», – отметил российский премьер.

«Отношения между нашими странами развиваются плодотворно – вы отметили это – по всему широкому спектру: в экономической, гуманитарной, культурной сферах. Поэтому я уверен, что правительства наших стран приложат все усилия для того, чтобы реализовать все договоренности, которые достигнуты лидерами наших стран», – отметил Бектенов.

В Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел переговоры с премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым, где стороны обсудили развитие российско-казахстанского сотрудничества в различных сферах, в том числе были затронуты вопросы гуманитарного взаимодействия и продвижения русского языка, передает ИА «NewTimes.kz».Мишустин в ходе переговоров назвал братскими отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.Он сообщил, что большинство субъектов Российской Федерации поддерживают прямые дружеские, деловые и гуманитарные связи с регионами Казахстана.Далее он поблагодарил руководство Казахстана за внимательное отношение к русскому языку, который «является языком межнационального общения, помогает налаживать контакты между людьми».Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов во время переговоров акцентировал внимание на том, что Россия и Казахстан – стратегические партнеры и союзники.На полях переговоров состоялась встреча заместителя министра просвещения Российской Федерации Дениса Грибова и первого заместителя министра просвещения Республики Казахстана Натальи Жумадильдаевой.Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере профессионального образования, в том числе в рамках изучения российского опыта в реализации федерального проекта «Профессионалитет».Также российская сторона выразила готовность продолжить работу по повышению квалификации казахстанских педагогических работников и направить учителей в казахстанские школы для преподавания русского языка и других предметов на русском языке.