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В Европе выступили против больших тачскринов и отказа от кнопок

Просмотров:2 Опубликовано: Сегодня, 20:50
В Европе выступили против больших тачскринов и отказа от кнопок
фото: kolesa.kz
EuroNCAP, исследующая безопасность автомобилей, выступила против чрезмерного увлечения тачскринами. Директор ассоциации по стратегическому планированию Мэтью Эйвери назвал его общеотраслевой проблемой и пообещал, что EuroNCAP примет меры против отказа от физических кнопок.

По мнению эксперта, перевод управления основными и дополнительными функциями на сенсорные экраны повышает риск аварии. Водителю, чтобы найти нужную кнопку в сложных подменю бортовой медиасистемы, приходится отвлекаться от дороги. Соответственно, он может упустить момент, требующий активных действий, для того чтобы избежать ДТП.


Мэтью Эйвери пообещал, что в 2026 году EuroNCAP введёт новый регламент испытаний, в котором будет учтён этот аспект. Ассоциация планирует требовать от производителей сохранять в салонах автомобилей хотя бы минимальный набор физических регуляторов. Они, по мнению экспертов, обеспечивают интуитивный доступ к функциям и позволяют водителю сохранять концентрацию на управлении.

Среди функций, которые, как посчитали в EuroNCAP, нельзя переводить на сенсорные экраны — включение сигналов поворота, стеклоочистителей и аварийки, клаксон и вызов экстренных служб по системе eCall. Требование наличия физических кнопок для них не будет обязательным, но за отсутствие клавиш ассоциация станет вычитать баллы по итогам испытаний. Соответственно, автомобили без таких кнопок не смогут получить высший рейтинг безопасности, что, по мнению EuroNCAP, отрицательно скажется на их имидже в глазах покупателей.


Источник: kolesa.kz
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