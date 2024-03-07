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Названы самые "счастливые и несчастные" страны мира

Просмотров:142 Опубликовано: Сегодня, 14:34
Названы самые "счастливые и несчастные" страны мира
Фото из открытых источников
Опубликован мировой рейтинг самых счастливых и несчастливых стран, передает Tengri Travel со ссылкой на Time Out.

Пандемия определенно оказала долгосрочное влияние на то, как мы общаемся, как устроены наши рабочие места, и как мы путешествуем. Но, как оказалось, она также оказала довольно значительное и долговременное воздействие на наше психическое здоровье.

Четвертый ежегодный отчет "Ментальное состояние мира" Глобального проекта разума, проведенный лабораторией Sapien Labs, показывает, насколько мы все стали несчастны с 2020 года, и результаты оказались поразительными.

В последнем исследовании приняли участие 419 175 человек из 71 страны, которые ответили на анонимный онлайн-опрос. Оценка направлена на выявление индивидуального коэффициента психического здоровья (КПЗ), который оценивает 47 аспектов психического здоровья в шести основных категориях: настроение и перспективы, социальное "Я", мотивация и стремление, связь ума и тела, познание, адаптивность и устойчивость.


Кроме того, отчет собирает информацию о стиле жизни людей, динамике отношений с семьей и друзьями, а также личных травмах. На основе ответов людям присваивалось определенное количество баллов, и результаты размещались на спектре от процветания до дистресса.

На первом месте оказалась Доминиканская Республика с средним КПЗ 91 из 300, за ней следуют Шри-Ланка с 89 и Танзания с 88. Однако не везде показатели оказались такими высокими. На другом конце шкалы находится Узбекистан со средним КПЗ всего 48, за ним следует Великобритания с 49. Ниже представлены списки десяти самых счастливых и несчастливых стран.


Десять самых счастливых стран в мире:

Доминиканская Республика;
Шри-Ланка;
Танзания;
Панама;
Малайзия;
Нигерия;
Венесуэла;
Сальвадор;
Коста-Рика;
Уругвай.

Десять самых несчастливых стран в мире:

Узбекистан;
Великобритания;
ЮАР;
Бразилия;
Таджикистан;
Австралия;
Египет;
Ирландия;
Ирак;
Йемен.

Отметим, что Казахстан также присутствует в рейтинге. Коэффициент психического здоровья нашей страны, согласно отчету, составил 60 (напомним, из возможных 300). Казахстан занимает 15-ю строчку рейтинга в топе самых несчастливых стран после Индии, Кыргызстана, Боливии и Украины.


Процент населения, страдающего или испытывающего трудности с психическим здоровьем, по результатам исследования, составил 27 процентов. По параметрам психического благополучия Казахстан показал следующие показатели: настроение и мировоззрение – 59, социальное "Я" – 58, адаптивность и устойчивость – 86, драйв и мотивация – 82, познание – 76, связь разума и тела – 64. Стоит подчеркнуть, что минимально возможное количество баллов на этой шкале – 50, а максимальное – 110.


Источник: tengrinews.kz
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