В Южной Африке нашли сарай, забитый старыми «мерседесами»

Луи Кутцер собирал автомобили практически всю свою жизнь, предпочитая бренд Mercedes-Benz. Его подборка считалась самой масштабной в ЮАР. Коллекционер погиб в автокатастрофе вместе со своей супругой в 2020 году, и его наследники решили распродать автомобили, выставив на аукцион около 240 экземпляров.

Как оказалось, известно им было лишь примерно о половине коллекции. Когда обследовались обширные земельные владения Кутцера, которые также решили выставить на торги, обнаружился огромный сарай, а в нём — ещё около двухсот машин, покрытых толстым слоем пыли. Утверждается, что размеры помещения сравнимы с площадью трёх теннисных кортов. Хранились здесь главным образом Mercedes-Benz эпохи 1960-х и 1970-х. Кроме того, в ангаре нашли множество запчастей.

В ЮАР обнаружили сарай, в котором пылятся более двухсот раритетных машин. По данным Autoweek, это остатки коллекции местного жителя Луи Кутцера, основную часть которой его наследники уже распродали. Аналогичная судьба ждёт и автомобили, найденные сейчас.Эту подборку наследники Кутцера также не собираются оставлять за собой. Уже известно, что автомобили выставят на онлайн-аукцион, запланированный на 25 марта.