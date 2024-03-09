Впервые за 200 лет в водах Атлантического океана заметили серого кита

- Мы смеялись, потому что это так дико и захватывающе – увидеть животное, которое исчезло из Атлантики сотни лет назад!, - поделилась одна из наблюдателей Кейт Леммле.

За время наблюдений 1 марта кит несколько раз выныривал на поверхность для кормления. Через 45 минут после обнаружения млекопитающее пропало из вида сотрудников аквариума.Сотрудники аквариума считают, что серый кит смог доплыть сюда из-за изменения климата. В связи с повышением средней температуры на Земле северо-западный проход между Атлантическим и Тихим океанами освобождается ото льда летом. Вероятно, кит смог проплыть именно по нему.Источник: Zakon.kz