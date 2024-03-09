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Впервые за 200 лет в водах Атлантического океана заметили серого кита

Просмотров:146 Опубликовано: Сегодня, 09:45
Впервые за 200 лет в водах Атлантического океана заметили серого кита
Фото: neaq.org
За время наблюдений 1 марта кит несколько раз выныривал на поверхность для кормления. Через 45 минут после обнаружения млекопитающее пропало из вида сотрудников аквариума.

- Мы смеялись, потому что это так дико и захватывающе – увидеть животное, которое исчезло из Атлантики сотни лет назад!, - поделилась одна из наблюдателей Кейт Леммле.


Сотрудники аквариума считают, что серый кит смог доплыть сюда из-за изменения климата. В связи с повышением средней температуры на Земле северо-западный проход между Атлантическим и Тихим океанами освобождается ото льда летом. Вероятно, кит смог проплыть именно по нему.

Источник: Zakon.kz


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