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Илон Маск хочет запустить в Х аналог YouTube для телевизоров

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:07
Илон Маск хочет запустить в Х аналог YouTube для телевизоров

Фото Patrick Pleul / Getty Images
Илон Маск планирует убедить пользователей соцсети Х смотреть «длинные видео на большом экране». Соцсеть запустит приложение для телевизоров Amazon и Samsung с поддержкой Smart TV, оно должно стать конкурентом YouTube.

Как сообщил журнал Fortune, запуск запланирован на следующей неделе, интерфейс новой платформы будет идентичен встроенному в телевизоры приложению YouTube.

- Маск настроен конкурировать с YouTube, - сказал собеседник издания. Таким образом американский миллиардер хочет убедить пользователей X смотреть «длинные видео на большом экране» и привлечь в соцсеть рекламодателей и инфлюенсеров.


Источник: BaigeNews.kz


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