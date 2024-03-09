Илон Маск хочет запустить в Х аналог YouTube для телевизоров

- Маск настроен конкурировать с YouTube, - сказал собеседник издания. Таким образом американский миллиардер хочет убедить пользователей X смотреть «длинные видео на большом экране» и привлечь в соцсеть рекламодателей и инфлюенсеров.

Илон Маск планирует убедить пользователей соцсети Х смотреть «длинные видео на большом экране». Соцсеть запустит приложение для телевизоров Amazon и Samsung с поддержкой Smart TV, оно должно стать конкурентом YouTube.Как сообщил журнал Fortune, запуск запланирован на следующей неделе, интерфейс новой платформы будет идентичен встроенному в телевизоры приложению YouTube.