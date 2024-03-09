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Эксперт объяснил, почему в марте нужно заменить масло в двигателе автомобиля

Просмотров:181 Опубликовано: Сегодня, 15:07
Эксперт объяснил, почему в марте нужно заменить масло в двигателе автомобиля

Фото: Pixabay
Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин объяснил, почему в марте нужно заменить масло в двигателе автомобиля.

По словам специалиста, если автомобиль проезжает в год меньше 10 тысяч километров, то есть смысл менять масло именно весной.

- Дело в том, что зимой перепады температур масла могут достигать 120 градусов. Происходит насыщение масла топливом во время движения автомобиля с непрогретым мотором. В итоге масло теряет свои свойства гораздо быстрее, чем в летний период.

Износ деталей двигателя во время холодных пусков гораздо выше, чем летом, а потому масляный фильтр забивается продуктами износа быстрее. По этой причине меняем масло весной, а летом эксплуатируем автомобиль по полной, не боясь динамичной езды в жару. Ведь двигатель максимально защищен от износа, - пояснил эксперт.


Если же автомобиль проезжает в год 10 тысяч километров и более, то, чтобы сберечь мотор, имеет смысл менять масло и весной, и осенью.

- Желательно, чтобы на одном масле автомобиль эксплуатировался не более 7,5 тысяч километров. И в таких условиях есть смысл «поиграть» с вязкостью масла под сезон. В этом случае на лето можно заливать более вязкое масло, что снизит износ мотора и расход масла на угар. А зимой лучше применять масла с меньшей вязкостью для облегчения холодного пуска и быстрой подачи смазки к трущимся деталям, - рассказал Алексей Ревин.


Источник: Tengri Auto


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