Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 09 Марта
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.29 KZT
  • €1 = 487.32 KZT
  • 1 RUB = 4.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Студента в Пакистане приговорили к смертной казни из-за сообщений в WhatsApp

Просмотров:147 Опубликовано: Сегодня, 16:52
Студента в Пакистане приговорили к смертной казни из-за сообщений в WhatsApp

Фото: bbc.com
Суд в Пакистане приговорил 22-летнего студента к смертной казни по обвинению в богохульстве из-за сообщений в мессенджере WhatsApp.

Суд провинции Пенджаб заявил, что подсудимый поделился фотографиями и видео с намерением оскорбить религиозные чувства мусульман.

По этому же делу к пожизненному заключению был приговорен 17-летний юноша. Оба отрицают свою вину.

Богохульство в Пакистане карается смертью. Некоторых подозреваемых линчевали еще до того, как их дела были переданы в суд.

Жалоба была подана в 2022 году подразделением по борьбе с киберпреступностью Федерального агентства расследований Пакистана (FIA) в Лахоре, столице провинции Пенджаб.

В решении суда говорится, что 22-летний мужчина был приговорен к смертной казни за создание фотографий и видео, содержащих оскорбления пророка Мухаммеда и его жен.

Второму обвиняемому дали пожизненное заключение за распространение материалов.

Податель жалобы утверждал, что получил видео и фотографии с трех разных номеров мобильных телефонов.

Сотрудники FIA заявили, что проверили телефон истца и установили, что ему были отправлены «непристойные материалы».

Адвокаты молодых людей утверждали, что они «попали в ловушку».

Отец приговоренного к смертной казни, личность которого не разглашается, сообщил Би-би-си, что подает апелляцию в Верховный суд Лахора.

Законы против богохульства были впервые установлены британскими правителями Индии и расширены в 1980-х годах при военном правительстве Пакистана.

В августе прошлого года в восточном городе Джаранвала были сожжены десятки церквей и домов после того, как двое христиан были обвинены в осквернении Корана.

Источник: bbc.com


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика