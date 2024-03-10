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Эрдоган заявил о последних выборах в своей политической карьере

Просмотров:173 Опубликовано: Сегодня, 17:51
Эрдоган заявил о последних выборах в своей политической карьере

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
Эрдоган заявил, что грядущие муниципальные выборы станут последними для него.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу о грядущих муниципальных выборах как последних в его политической карьере.

Эрдоган ранее объявил бывшего министра окружающей среды и градостроительства Мурата Курума кандидатом на пост мэра Стамбула. Также он объявил ряд других кандидатов на муниципальных выборах 31 марта. Основную конкуренцию Куруму, как ожидается, составит нынешний мэр Стамбула Экрем Имамоглу, которого ряд экспертов видят кандидатом в президенты Турции в 2028 году.

- Я занимаюсь своей деятельностью без остановки, мы бежим, не успевая отдышаться. Так как для меня это финал, данные выборы (31 марта - ред.) станут моими последними в соответствии с полномочиями, данными мне законодательством, но результат этих выборов я доверю и передам братьям, которые придут позже, - цитирует Эрдогана, выступавшего в Стамбуле перед молодежью, телеканал TRT Haber.


Президент призвал проголосовать таким образом, чтобы на выборах мэров Стамбула, Анкары и Измира победили представители правящей партии, а не нынешние оппозиционные мэры, тем самым начав с 1 апреля «новую эру».

В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.

Источник: РИА Новости


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