Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

"Умерла Светлана Моргунова, все правильно", – сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой.

Светлана Моргунова родилась 6 марта 1940 года в Москве. Училась в театральной студии при театре имени Моссовета. Еще будучи студенткой, принимала участие в спектаклях.

Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет, сообщает Zakon.kz.С 1961 года — диктор Центрального телевидения СССР. Работала в разных жанрах: знакомила зрителей с программой телепередач, а также провела многие выпуски музыкально-развлекательной программы "Голубой огонёк" и некоторые выпуски музыкальной программы "Утренняя почта".