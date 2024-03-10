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Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

Просмотров:273 Опубликовано: Вчера, 22:56
Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова
Фото из открытых источников
Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет, сообщает Zakon.kz.

"Умерла Светлана Моргунова, все правильно", – сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой.


Светлана Моргунова родилась 6 марта 1940 года в Москве. Училась в театральной студии при театре имени Моссовета. Еще будучи студенткой, принимала участие в спектаклях.


С 1961 года — диктор Центрального телевидения СССР. Работала в разных жанрах: знакомила зрителей с программой телепередач, а также провела многие выпуски музыкально-развлекательной программы "Голубой огонёк" и некоторые выпуски музыкальной программы "Утренняя почта".


Источник: zakon.kz
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