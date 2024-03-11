В отделении Почты России взорвалась посылка

Инцидент произошел ранним утром 11 марта во время разгрузки машины на улице Летчика Бабушкина. Сотрудники почты услышали громкий хлопок, из посылки повалил дым, а внутри оказалась зеленая граната.

В Москве взорвалась посылка при разгрузке в отделении Почты России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.Очевидцы вызвали экстренные службы. Они прибыли на место происшествия и в ходе осмотра установили, что сработала страйкбольная граната. В настоящее время угрозы нет. В настоящее время правоохранительные органы ведут поиск отправителя и получателя посылки.5 марта сообщалось, что взрыв произошел в табачном ларьке в Невском районе Санкт-Петербурга. Внутри взорвался газовый баллончик. Осколками от стекла задело продавца киоска.