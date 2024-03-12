Потерянное самолётом колесо побило машины на парковке

С учётом высоты и успевшего набрать скорость авиалайнера последствия падения кругляша из металла и резины весом под полторы сотни кило могли быть печальными. К счастью, колесо приземлилось на безлюдную стоянку, где держали свои автомобили сотрудники воздушной гавани. Разрушенное ограждение и несколько помятых машин не самая высокая цена за ЧП.

Минувшая неделя отметилась курьёзным авиационным происшествием, когда у взлетавшего в международном аэропорту Сан-Франциско Boeing 777-200 авиакомпании United внезапно отлетело колесо с одной из опорных стоек.А случившееся — лишний повод напомнить водителям проявить внимательность при смене шин, когда эту работу выполняют в спешке и не они сами: ведь начинается сезон переобувки. Особенно если дело касается грузовой техники, наделать бед тяжёлая и катящаяся деталь на скорости может много… Злосчастное колесо «Боинга» ведь тоже кто-то прикрутил не так, как требовалось по инструкциям.