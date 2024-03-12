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Климатолог спрогнозировал нагрев Земли до рекордных температур

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:23
Климатолог спрогнозировал нагрев Земли до рекордных температур
Фото из открытых источников
Явление Эль-Ниньо может продлиться еще 12 месяцев, в таком случае 2024 год побьет температурный рекорд на планете и станет самым жарким в истории наблюдений. Такое мнение РИА Новости высказал климатолог Алексей Кокорин, передает Tengrinews.kz.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что явление Эль-Ниньо прекращается в апреле, а во второй половине года с большой вероятностью наступит "холодная фаза" океанских течений.

"Скорее всего, продлится дольше, до апреля, но 2025 года. Но это не гарантировано", - сказал Кокорин.


Эксперт напомнил, что Эль-Ниньо в очередной раз началось в мае 2023-го и длится до сих пор. По словам климатолога, это явление чаще всего продолжается около двух лет. Если ориентироваться на такой прогноз, считает Кокорин, Эль-Ниньо продлится еще примерно 12 месяцев, а 2024-й станет рекордным годом по температуре на планете, если не произойдет сильных извержений вулканов, которые могут вызвать охлаждающий эффект.


"Таких извержений, с заносом сульфатного аэрозоля в стратосферу, у нас не было с 1991 года", - отметил эксперт.


Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Ранее в результате действия Эль-Ниньо июнь 2023 года стал сам самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.


Источник: tengrinews.kz
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