Климатолог спрогнозировал нагрев Земли до рекордных температур

"Скорее всего, продлится дольше, до апреля, но 2025 года. Но это не гарантировано", - сказал Кокорин.

Эксперт напомнил, что Эль-Ниньо в очередной раз началось в мае 2023-го и длится до сих пор. По словам климатолога, это явление чаще всего продолжается около двух лет. Если ориентироваться на такой прогноз, считает Кокорин, Эль-Ниньо продлится еще примерно 12 месяцев, а 2024-й станет рекордным годом по температуре на планете, если не произойдет сильных извержений вулканов, которые могут вызвать охлаждающий эффект.

"Таких извержений, с заносом сульфатного аэрозоля в стратосферу, у нас не было с 1991 года", - отметил эксперт.

Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Ранее в результате действия Эль-Ниньо июнь 2023 года стал сам самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

Явление Эль-Ниньо может продлиться еще 12 месяцев, в таком случае 2024 год побьет температурный рекорд на планете и станет самым жарким в истории наблюдений. Такое мнение РИА Новости высказал климатолог Алексей Кокорин, передает Tengrinews.kz.Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что явление Эль-Ниньо прекращается в апреле, а во второй половине года с большой вероятностью наступит "холодная фаза" океанских течений.