Найден мертвым экс-инженер Boeing, сообщавший о проблемах со сборкой лайнеров

В США нашли мертвым бывшего инженера Boeing по контролю за качеством Джона Барнетта, сообщившего о проблемах со сборкой самолетов в рамках судебного процесса против компании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.
Тело 62-летнего мужчины обнаружили в его автомобиле возле отеля в Южной Каролине. По данным полиции, причиной смерти стала рана, которую Барнетт "нанес сам себе", при этом расследование инцидента все еще продолжается.
Барнетт проработал в Boeing 32 года и вышел в отставку в 2017-м. Его нашли мертвым спустя несколько дней после дачи показаний в рамках судебного процесса.
Как пишет издание, процесс связан с прошлыми заявлениями Барнетта о том, что сотрудники во избежание задержек в производстве самолетов Boeing 787 Dreamliner устанавливали на них "второсортные детали". Проверка, проведенная Управлением гражданской авиации США (FAA) в 2017 году, подтвердила некоторые из его утверждений, потребовав от Boeing принять соответствующие меры.
В конце января FAA сообщило, что не даст согласия компании Boeing на расширение производства самолетов серии MAX, включая 737-9 MAX, и распорядилось провести тщательную проверку всех лайнеров данного типа. Эксплуатация этих самолетов была приостановлена в США после ЧП с Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines, который совершил экстренную посадку, после того как у него в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон.
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