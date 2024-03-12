Найден мертвым экс-инженер Boeing, сообщавший о проблемах со сборкой лайнеров

Тело 62-летнего мужчины обнаружили в его автомобиле возле отеля в Южной Каролине. По данным полиции, причиной смерти стала рана, которую Барнетт "нанес сам себе", при этом расследование инцидента все еще продолжается.

Барнетт проработал в Boeing 32 года и вышел в отставку в 2017-м. Его нашли мертвым спустя несколько дней после дачи показаний в рамках судебного процесса.

В США нашли мертвым бывшего инженера Boeing по контролю за качеством Джона Барнетта, сообщившего о проблемах со сборкой самолетов в рамках судебного процесса против компании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.Как пишет издание, процесс связан с прошлыми заявлениями Барнетта о том, что сотрудники во избежание задержек в производстве самолетов Boeing 787 Dreamliner устанавливали на них "второсортные детали". Проверка, проведенная Управлением гражданской авиации США (FAA) в 2017 году, подтвердила некоторые из его утверждений, потребовав от Boeing принять соответствующие меры.В конце января FAA сообщило, что не даст согласия компании Boeing на расширение производства самолетов серии MAX, включая 737-9 MAX, и распорядилось провести тщательную проверку всех лайнеров данного типа. Эксплуатация этих самолетов была приостановлена в США после ЧП с Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines, который совершил экстренную посадку, после того как у него в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон.