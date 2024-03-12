Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 12 Марта
+5...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.91 KZT
  • €1 = 491.15 KZT
  • 1 RUB = 4.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Что будет, если пить чай с сахаром каждый день

Просмотров:209 Опубликовано: Сегодня, 11:00
Что будет, если пить чай с сахаром каждый день
Фото: depositphotos.com
Чай – это один из наиболее популярных напитков в мире, а с добавлением сахара он приобретает особый вкус и аромат. Но что будет, если употреблять чай с сахаром каждый день? Давайте рассмотрим влияние этой привычки на организм.

Как сладкий чай может повлиять на организм

Энергетический подъем и концентрация

Добавление сахара в чай может привести к временному энергетическому подъему благодаря увеличению уровня глюкозы в крови. Это может помочь повысить концентрацию, но только в течение короткого времени.

Возможное увеличение веса

Ежедневное потребление чая с сахаром может быть связано с риском набора лишнего веса. Сахар, добавленный в ваш горячий или холодный напиток, увеличивает калорийность, а регулярное употребление избыточных калорий может способствовать накоплению жира.

Влияние на зубы и здоровье полости рта

Сахар является фактором риска для развития зубного кариеса и других проблем. Ежедневное употребление чая с сахаром может усилить этот риск, так как сахар служит пищей для бактерий в полости рта.

Риск развития сахарного диабета и инсулинорезистентности

Постоянное потребление сахара может увеличить риск развития сахарного диабета и инсулинорезистентности. Это связано с тем, что постоянный ввод больших количеств сахара может нарушить регуляцию уровня сахара в крови.

Развитие зависимости

Сахар может вызывать зависимость из-за его способности вызывать у человека чувство удовлетворения и радости. Поэтому у вас может появиться привычка употреблять чай с сахаром ежедневно.

Какая доза сахара считается безопасной?

Суточная норма потребления свободных сахаров не должна превышать 10 процентов от общего энергетического потребления человека. Более желательным является снижение этой доли до 5 процентов, что составляет примерно 25 граммов сахара в день.

К употреблению чая с сахаром необходимо быть предельно внимательным. Следствием ежедневного употребления сахара может стать риск развития различных заболеваний. Рекомендуется варьировать свой рацион и внимательно следить за количеством потребляемого сахара для поддержания здоровья организма.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика