Опубликован рейтинг паспортов цифровых кочевников: на каком месте Казахстан

Паспорт Казахстана занял 121-е место с общим баллом 55,00. Рейтинг паспорта, согласно информации Nomad Capitalist, учитывал не только возможности путешествий, но и подход правительства к международному налогообложению, глобальному восприятию, двойному гражданству и личной свободе.

"По данным IATA, Henley Index и новостных источников, паспорт Казахстана позволяет въезд без визы в 38 стран, с визой по прибытии – в 47 стран и через электронное разрешение на путешествие (eTA) – в 5 стран. Всего граждане Казахстана могут посетить 90 направлений.

Согласно World Happiness Report и Human Development Index, граждане Казахстана сталкиваются с умеренной враждебностью в мире, что отражено в оценке восприятия в 30 баллов", – говорится в отчете.

Компания Nomad Capitalist выпустила обновленный рейтинг Nomad Passport Index (NPI), который включает паспорта, наиболее удобные для жизни в стиле digital nomad, передает Tengri Travel.В рейтинге учитывались пять основных критериев: возможность безвизовых путешествий и двойного гражданства, международное восприятие страны, личная свобода и налоговая политика. В исследование включены данные по паспортам 199 стран.1. Швейцария;2. Ирландия;3. Португалия;4. Люксембург;5. Финляндия;6. ОАЭ;7. Нидерланды;8. Норвегия;9. Германия;10. Новая Зеландия.Согласно данным от наших налоговых партнеров и новостных источников, Казахстан позволяет гражданам переехать для избежания налогообложения, что отражено в оценке налогообложения в 20 баллов.Для расчета оценки свободы в Казахстане, как отмечает Nomad Capitalist, учитывались данные и новостные отчеты об обязательной военной службе, государственном надзоре, свободе прессы и других факторах, определяющих личную свободу граждан, путешественников и экспатов.Оценки варьировались от 10 – для наименее свободных до 50 – для наиболее свободных. Оценки 10 и 20 были присвоены странам с низким уровнем свободы граждан, оценки 30 и 40 – странам с промежуточным уровнем свободы, и оценка 50 – странам с полной свободой граждан. Исходя из этих данных, Казахстану была присвоена оценка 20, что означает, что граждане Казахстана имеют низкий уровень свободы.Эксперты также добавили, что есть паспорта, схожие с казахстанским по оценкам, это паспорта Боливии и Республики Суринам.Что касается других стран Центральной Азии, Кыргызстану было присвоено 140-е место рейтинга, Узбекистан и Таджикистан расположились на 145-й строчке, а Туркменистан занял 180-ю позицию списка.