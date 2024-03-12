Умер двоюродный брат Путина

О причинах и обстоятельствах смерти Евгения Путина не сообщается. В конце февраля он отметил свое 90-летие в Суздале в доме своего сына Михаила, говорил IvanovoNews одноклассник его дочери. Похороны состоялись 10 марта, пишет сайт.

Семья Евгения Путина жила в Иваново до 2002 года и переехала в Москву после прихода к власти президента Путин, писал «Проект». Сын Евгения Путина Михаил занимает пост зампреда правления «Газпрома» и входит в правление компании. Дмитрий Песков говорил, что это «дальний родственник» Путина, с которым он не общается.

На 91-м году жизни умер Евгений Путин, двоюродный брат Владимира Путина, сообщило издание IvanovoNews. Его сын – зампред в «Газпроме», дочь владеет одной из крупнейших угольных компаний в России, передает «Агентство».Дочь Евгения Путина Анна сейчас носит фамилию Цивилева, она замужем за губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. В 2018 году она получила от мужа, который стал главой Кузбасса, 70% компании «Колмар», одного из крупнейших российских угледобывающих предприятий.Копирование, перепечатка и любое другое использование материалов сайта допускается только при наличии гиперссылки на azh.kz. Запрещено публиковать в пабликах ВК, Instagram.