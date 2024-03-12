Бензин и дизтопливо в мире дорожают быстрее нефти — Bloomberg

«Рост цен на два наиболее потребляемые виды топлива опережает рост цен на сырую нефть на некоторых важнейших мировых рынках. Фьючерсы на бензин в США резко подскочили в последние недели и в настоящее время выросли более чем на пятую часть в этом году, в то время как дизельное топливо в Европе подорожало на 10%», — отмечается в публикации.

По данным агентства, к росту цен на топливо привели перебои в его производстве, связанные с плановыми ремонтами, незапланированными отключениями и атаками беспилотников на российские НПЗ и нефтебазы. Кроме того, это вызвано более высокими транспортными расходами на перевозку нефти и нефтепродуктов из-за нападений хуситов в Красном море, засухой в Панамском канале, а также сбоями в цепочке поставок, вызванными западными санкциями в отношении России.

«Президент Байден мало что сможет сделать ко времени выборов, если это произойдет. Стратегические запасы нефти невелики, и у правительства США мало рычагов, которые можно использовать для снижения цен на бензин», — сказал он.

«Мы ожидаем, что рентабельность продуктов нефтепереработки останется высокой и волатильной по сравнению с прошлым годом», — сказал глава отдела нефтяных исследований Goldman Sachs Даан Струйвен.

Стоимость бензина и дизтоплива на рынках Европы и США растет быстрее, чем цены на сырую нефть, сообщает Bloomberg.При этом прибыль нефтеперерабатывающих заводов также превышает сезонные нормы во многих регионах, что свидетельствует о напряжении по мере приближения летнего периода путешествий, когда потребление топлива традиционно растет. Перебои на основных мировых торговых путях, закрытие нефтеперерабатывающих заводов и растущий спрос приводят к росту мировых цен на топливо и затрудняют прогнозы в преддверии президентских выборов в США, на которых инфляция будет ключевой проблемой.В этом году планируется ввести в эксплуатацию новые нефтеперерабатывающие заводы мощностью более 1 млн баррелей в день, однако их запуск задерживается. Аналитики затрудняются спрогнозировать какие объемы топлива будут доступны через год, когда мировой спрос на нефть побьет очередной рекорд, а избиратели в крупнейшей экономике мира отправятся на выборы.Существует риск того, что цены на бензин премиум-класса могут достичь многолетнего максимума в этом году, говорит руководитель отдела торговли нефтью и исследований переработки в Rystad Energy AS Мукеш Сахдев.Средняя цена на бензин на заправках в США сейчас на 60% выше, чем в начале ноября 2020 года. Это потенциально важный фактор для американских избирателей, если сравнивать, насколько обеспеченными они чувствуют себя сейчас по сравнению с тем, когда Джо Байден был впервые избран президентом США. Запасы бензина и дизтоплива в этой стране значительно ниже сезонных норм.Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов США, Valero Energy Corp., ранее в этом году заявил, что ожидает длительного периода ввода в эксплуатацию новых глобальных мощностей, что будет означать относительную напряженность с балансом спроса и предложения в ближайшем будущем.Крупный нигерийский нефтеперерабатывающий завод в Данготе после многих лет задержек наконец-то начал экспортировать топливо. Однако остаются нерешенными вопросы о том, когда НПЗ выйдет на полную мощность и сроки ввода в эксплуатацию конкретных установок, которые влияют на тип производимых им нефтепродуктов. Аналогичная история с заводом Petroleos Mexicanos в мексианском Дос-Бокасе.По его мнению, сильный рост спроса на продукты нефтепереработки будет примерно соответствовать чистому приросту мощностей по переработке в этом и следующем году.Мировые мощности по переработке сырой нефти, по прогнозам, вырастут в этом году более чем на 1,5 млн баррелей в день, немного опережая рост спроса на 1,4 млн баррелец, хотя прогноз отличается в зависимости от вида топлива, отметил аналитик по переработке консалтинговой компании Energy Aspects Ltd Джордж Дикс.Он ожидает, что рентабельность по нефтепродуктам будет ниже, чем в 2023 году, но выше исторического уровня. Это связано с тем, что новым заводам требуется время для ввода в эксплуатацию, а неэффективность переработки вызвана перенаправлением российской нефти и нефтепродуктов.