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Бензин и дизтопливо в мире дорожают быстрее нефти — Bloomberg

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:05
Бензин и дизтопливо в мире дорожают быстрее нефти — Bloomberg
коллаж kursiv.media
Стоимость бензина и дизтоплива на рынках Европы и США растет быстрее, чем цены на сырую нефть, сообщает Bloomberg.

«Рост цен на два наиболее потребляемые виды топлива опережает рост цен на сырую нефть на некоторых важнейших мировых рынках. Фьючерсы на бензин в США резко подскочили в последние недели и в настоящее время выросли более чем на пятую часть в этом году, в то время как дизельное топливо в Европе подорожало на 10%», — отмечается в публикации.


При этом прибыль нефтеперерабатывающих заводов также превышает сезонные нормы во многих регионах, что свидетельствует о напряжении по мере приближения летнего периода путешествий, когда потребление топлива традиционно растет. Перебои на основных мировых торговых путях, закрытие нефтеперерабатывающих заводов и растущий спрос приводят к росту мировых цен на топливо и затрудняют прогнозы в преддверии президентских выборов в США, на которых инфляция будет ключевой проблемой.

По данным агентства, к росту цен на топливо привели перебои в его производстве, связанные с плановыми ремонтами, незапланированными отключениями и атаками беспилотников на российские НПЗ и нефтебазы. Кроме того, это вызвано более высокими транспортными расходами на перевозку нефти и нефтепродуктов из-за нападений хуситов в Красном море, засухой в Панамском канале, а также сбоями в цепочке поставок, вызванными западными санкциями в отношении России.


В этом году планируется ввести в эксплуатацию новые нефтеперерабатывающие заводы мощностью более 1 млн баррелей в день, однако их запуск задерживается. Аналитики затрудняются спрогнозировать какие объемы топлива будут доступны через год, когда мировой спрос на нефть побьет очередной рекорд, а избиратели в крупнейшей экономике мира отправятся на выборы.

Существует риск того, что цены на бензин премиум-класса могут достичь многолетнего максимума в этом году, говорит руководитель отдела торговли нефтью и исследований переработки в Rystad Energy AS Мукеш Сахдев.

«Президент Байден мало что сможет сделать ко времени выборов, если это произойдет. Стратегические запасы нефти невелики, и у правительства США мало рычагов, которые можно использовать для снижения цен на бензин», — сказал он.


Средняя цена на бензин на заправках в США сейчас на 60% выше, чем в начале ноября 2020 года. Это потенциально важный фактор для американских избирателей, если сравнивать, насколько обеспеченными они чувствуют себя сейчас по сравнению с тем, когда Джо Байден был впервые избран президентом США. Запасы бензина и дизтоплива в этой стране значительно ниже сезонных норм.

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов США, Valero Energy Corp., ранее в этом году заявил, что ожидает длительного периода ввода в эксплуатацию новых глобальных мощностей, что будет означать относительную напряженность с балансом спроса и предложения в ближайшем будущем.

Крупный нигерийский нефтеперерабатывающий завод в Данготе после многих лет задержек наконец-то начал экспортировать топливо. Однако остаются нерешенными вопросы о том, когда НПЗ выйдет на полную мощность и сроки ввода в эксплуатацию конкретных установок, которые влияют на тип производимых им нефтепродуктов. Аналогичная история с заводом Petroleos Mexicanos в мексианском Дос-Бокасе.

«Мы ожидаем, что рентабельность продуктов нефтепереработки останется высокой и волатильной по сравнению с прошлым годом», — сказал глава отдела нефтяных исследований Goldman Sachs Даан Струйвен.


По его мнению, сильный рост спроса на продукты нефтепереработки будет примерно соответствовать чистому приросту мощностей по переработке в этом и следующем году.

Мировые мощности по переработке сырой нефти, по прогнозам, вырастут в этом году более чем на 1,5 млн баррелей в день, немного опережая рост спроса на 1,4 млн баррелец, хотя прогноз отличается в зависимости от вида топлива, отметил аналитик по переработке консалтинговой компании Energy Aspects Ltd Джордж Дикс.

Он ожидает, что рентабельность по нефтепродуктам будет ниже, чем в 2023 году, но выше исторического уровня. Это связано с тем, что новым заводам требуется время для ввода в эксплуатацию, а неэффективность переработки вызвана перенаправлением российской нефти и нефтепродуктов.


Источник: kursiv.media
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