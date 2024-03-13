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"Даже подумать не могли": в Сети поздравляют 78-летнего Петросяна и его жену с рождением дочери

Просмотров:268 Опубликовано: Сегодня, 13:17
"Даже подумать не могли": в Сети поздравляют 78-летнего Петросяна и его жену с рождением дочери
Фото: instagram.com/bruhunova
Молодая супруга 78-летнего российского юмориста Евгения Петросяна, о беременности которой подписчики даже не догадывались, показала фото с малышкой на руках, передает NUR.KZ.

"Мои счастливые 35. И 4 года Вагана!" - написала Татьяна, опубликовав фото, на котором запечатлен ее муж и сын, а также она сама с малышкой на руках.




Шокированные подписчики оставили комментарии, в которых не смогли скрыть удивления и радости. Они принялись поздравлять Татьяну и ее звездного супруга с пополнением в семье.

"Умеете вы удивлять", "Ура! Офигеть просто! Агенты ФСБ отдыхают по сравнению с вашей конспирацией", "Какая радость! Пусть малышка растет здоровой на радость маме и папе", "Что?! Какие замечательные новости", "О, Татьяна, у вас родился еще малыш? Требуем прояснения. Боже, вот это чудо, вот это вы шпион, мы даже подумать не могли", "Татьяна - вы суперженщина! А счастье любит тишину!", "Ничего себе!" - написали пользователи соцсети.


Напомним, в сентябре 2020 года Петросян впервые показал сына от молодой жены.


Источник: nur.kz
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