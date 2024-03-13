ЕС снял санкции с уроженца Атырау - сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа

Вместе с ним санкции сняли со словацкого бизнесмена Йозефа Гамбалека и бывшего вице-президента по связям с госорганами российского конгломерата АФК «Система» Сергея Мндоянца. Также из списка удалили девятерых граждан, которые умерли. Среди них есть депутаты Госдумы, генерал-лейтенант, а также командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

В августе 2023 года «Курсив» писал, что Аркадий Волож больше не упоминает Россию в своей биографии и указывает место рождения — Казахстан, отметив, что является израильским предпринимателем. Бизнесмен действительно родом из РК: родился в Атырау, учился в республиканской физико-математической школы (РФМШ) в Алматы. Далее поступил в Московский институт нефти и газа им. Губкина и в 1997 году представил миру поисковый сайт Yandex. С 2000 по 2014 год Волож занимал пост гендиректора компании, затем занял пост руководителя группы компаний «Яндекса» и место в совете директоров.

Евросоюз снял санкции с сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа, который стирал из биографии упоминания о России и вспоминал, что он родом из Казахстана. Это следует из записи в журнале Европейского совета.Имя предпринимателя Аркадия Воложа было удалено из санкционного списка ЕС. Причина, по которой его исключили, не указана.По данным российского Forbes, совет ЕС установил, что «отсутствуют фактические основания» для продления санкций в отношении Воложа. Юрист санкционной практики NSP Глеб Бойко, сообщил изданию, что после продажи российского «Яндекса» Воложа нельзя считать ведущим бизнесменом, иных оснований для применения санкций Совет ЕС не нашел. По словам Бойко, то же самое, вероятно, произошло с Гамбалеком. Мндоянцу удалось доказать, что он давно не связан с АФК «Система».В 2022 году в отношении «Яндекса» ЕС ввел санкции: одной из причин для этого стало продвижение поисковиком государственных СМИ и удаление контента с критикой российских властей. После этого Волож покинул компанию.