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Российская госструктура требует взыскать с Тимура Турлова убытки за вывод активов из России

Просмотров:163 Опубликовано: Сегодня, 17:37
Российская госструктура требует взыскать с Тимура Турлова убытки за вывод активов из России
фото: ffins.kz
Астана. 13 марта. КазТАГ – Российская государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) требует взыскать с получившего казахстанское гражданство бизнесмена Тимура Турлова убытки за вывод активов из России, передает корреспондент агентства.

«Арбитражный суд Нижегородской области 12 марта 2024 года принял к рассмотрению требования государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о взыскании убытков с ряда лиц, участвовавших в выводе активов из АО КБ «Ассоциация». Среди ответчиков – контролирующий акционер, председатель и главный исполнительный директор Freedom Holding CORP Тимур Турлов. По версии Forbes Kazakhstan, он входит в топ-10 богатейших бизнесменов Казахстана и в 2022 году отказался от гражданства Российской Федерации», - говорится в сообщении АСВ в среду.


Основанием для предъявления требований названы действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка.

«По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело. Банк России отозвал у АО КБ «Ассоциация» лицензию в 2019 году в связи с выявлением факта отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в два раза превысило величину собственных средств», - добавили в АСВ.


Напомним, ранее человек, похожий на президента Freedom Holding Corp. Аскара Таштитова, попал на видео с мужчиной, которого распространившие ролик называют Олжасом Ашикбаевым, осужденным по уголовному делу на $22 млн. Указанные средства, по некоторым данным, он смог заработать благодаря выявлению неких «обходных схем» FFIN Brokerage Services, однако их у мужчины забрали, обвинили в мошенничестве и посадили. Примечательно, что настоящий Таштитов в суде подтвердил встречу с Ашикбаевым, который на процессе показал, что глава Freedom Holding Corp. предлагал ему $200 тыс. в рамках этого дела. Позднее КазТАГ сообщал, что сразу две госструктуры США начали расследование против казахстанской Freedom Holding.


Источник: kaztag.kz
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