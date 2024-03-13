Российская госструктура требует взыскать с Тимура Турлова убытки за вывод активов из России

«Арбитражный суд Нижегородской области 12 марта 2024 года принял к рассмотрению требования государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о взыскании убытков с ряда лиц, участвовавших в выводе активов из АО КБ «Ассоциация». Среди ответчиков – контролирующий акционер, председатель и главный исполнительный директор Freedom Holding CORP Тимур Турлов. По версии Forbes Kazakhstan, он входит в топ-10 богатейших бизнесменов Казахстана и в 2022 году отказался от гражданства Российской Федерации», - говорится в сообщении АСВ в среду.

«По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело. Банк России отозвал у АО КБ «Ассоциация» лицензию в 2019 году в связи с выявлением факта отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в два раза превысило величину собственных средств», - добавили в АСВ.

Астана. 13 марта. КазТАГ – Российская государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) требует взыскать с получившего казахстанское гражданство бизнесмена Тимура Турлова убытки за вывод активов из России, передает корреспондент агентства.Основанием для предъявления требований названы действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка.Напомним, ранее человек, похожий на президента Freedom Holding Corp. Аскара Таштитова, попал на видео с мужчиной, которого распространившие ролик называют Олжасом Ашикбаевым, осужденным по уголовному делу на $22 млн. Указанные средства, по некоторым данным, он смог заработать благодаря выявлению неких «обходных схем» FFIN Brokerage Services, однако их у мужчины забрали, обвинили в мошенничестве и посадили. Примечательно, что настоящий Таштитов в суде подтвердил встречу с Ашикбаевым, который на процессе показал, что глава Freedom Holding Corp. предлагал ему $200 тыс. в рамках этого дела. Позднее КазТАГ сообщал, что сразу две госструктуры США начали расследование против казахстанской Freedom Holding.