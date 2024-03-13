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Японцы нашли необычный способ снимать стресс

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 21:02
Японцы нашли необычный способ снимать стресс
кадр из видео
Традиционный забег в костюмах тираннозавра прошел в Японии. По словам участников мероприятия, это отличный способ провести время и избиваться от негативных эмоций, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oddity Central, гонки в костюмах тираннозавра появились в США в 2019 году в штате Вашингтон. Однако это мероприятие так и не стало популярным за Западе, зато прижилось в Японии. Местные жители говорят, что это уже стало национальной традицией, а за два года было проведено 40 таких забегов.


Отмечается, что на последнее такое мероприятие пришли 60 человек в костюмах. Участники были разделены на три категории: юные динозавры, взрослые динозавры и старые динозавры.


По словам одного из участников, такое состязание помогает ему снять стресс, а еще найти новых друзей по всей Японии.



Источник: zakon.kz
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