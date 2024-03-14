Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 14 Марта
+3...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.89 KZT
  • €1 = 491.68 KZT
  • 1 RUB = 4.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Самым угоняемым автомобилем в Японии является Toyota Land Cruiser

Просмотров:5 Опубликовано: Сегодня, 07:56
Самым угоняемым автомобилем в Японии является Toyota Land Cruiser
Фото из открытых источников
По количеству автоугонов, равно как и бытовых краж в целом, Япония остаётся на одном из самых низких мест в мире. По данным Ассоциации общего страхования, в 2023 году в стране зарегистрировали 2597 случаев похищений машин, в 2022-м в полицию было заявлено о 2656 угнанных авто, в 2021-м — 2425. На 82 млн зарегистрированных моторизованных транспортных средств (с мотоциклами) это буквально капля в море.

Опубликовавшее занимательную статистику издание Response.jp также уточнило, что больше половины прошлогодних угонов (58.4 %) произошли в тёмное время суток, начиная с 22:00.

Самым угоняемым автомобилем в Японии является Toyota Land Cruiser

В топ-10 самых угоняемых автомобилей Японии попал не только Land Cruiser, но и родственный Lexus LX


Предпочтения местных угонщиков отличаются постоянством: третий год подряд внедорожники Land Cruiser всех подвидов, включая Prado, венчают собой топ краж. Также манят автоворов комфортные минивэны Alphard и практичные хетчбэки Prius. Способная удовлетворить любые вкусы продукция компании Toyota бескомпромиссно доминирует в десятке домашних угонов, куда каким-то непонятным образом затесался импортный Mercedes-Benz, правда, какой именно модели, издание не уточняет:


1. Toyota Land Cruiser — 383 случая.
2. Toyota Alphard — 364.
3. Toyota Prius — 307.
4. Lexus LX — 120.
5. Toyota Hiace — 60.
6. Toyota Crown — 53.
7. Toyota Vellfire — 43.
8. Lexus RX — 42.
9. Toyota Harrier — 37.
10. Mercedes-Benz — 37.

Складывается ощущение, что модели Honda, Nissan, Suzuki, Daihatsu и т. д. вообще не интересуют местный криминал. Есть версии, почему?


Источник: kolesa.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика