Самым угоняемым автомобилем в Японии является Toyota Land Cruiser

В топ-10 самых угоняемых автомобилей Японии попал не только Land Cruiser, но и родственный Lexus LX

Предпочтения местных угонщиков отличаются постоянством: третий год подряд внедорожники Land Cruiser всех подвидов, включая Prado, венчают собой топ краж. Также манят автоворов комфортные минивэны Alphard и практичные хетчбэки Prius. Способная удовлетворить любые вкусы продукция компании Toyota бескомпромиссно доминирует в десятке домашних угонов, куда каким-то непонятным образом затесался импортный Mercedes-Benz, правда, какой именно модели, издание не уточняет:

По количеству автоугонов, равно как и бытовых краж в целом, Япония остаётся на одном из самых низких мест в мире. По данным Ассоциации общего страхования, в 2023 году в стране зарегистрировали 2597 случаев похищений машин, в 2022-м в полицию было заявлено о 2656 угнанных авто, в 2021-м — 2425. На 82 млн зарегистрированных моторизованных транспортных средств (с мотоциклами) это буквально капля в море.Опубликовавшее занимательную статистику издание Response.jp также уточнило, что больше половины прошлогодних угонов (58.4 %) произошли в тёмное время суток, начиная с 22:00.1. Toyota Land Cruiser — 383 случая.2. Toyota Alphard — 364.3. Toyota Prius — 307.4. Lexus LX — 120.5. Toyota Hiace — 60.6. Toyota Crown — 53.7. Toyota Vellfire — 43.8. Lexus RX — 42.9. Toyota Harrier — 37.10. Mercedes-Benz — 37.Складывается ощущение, что модели Honda, Nissan, Suzuki, Daihatsu и т. д. вообще не интересуют местный криминал. Есть версии, почему?