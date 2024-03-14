Тимур Турлов прокомментировал требование к нему российского АСВ о взыскании убытков в пользу банка

«Я был очень удивлен, узнав из СМИ о якобы имеющихся ко мне претензиях со стороны АСВ. Официальных подтверждений наличия искового заявления со стороны АСВ (Агентства по страхованию вкладов) в моем распоряжении нет. Персонально я никогда не был вовлечен в какие бы то ни было сделки с Банком «Ассоциация» и никогда не был лицом, уполномоченным совершать какие-либо сделки от его имени. Более того, я никогда не был аффилирован с банком «Ассоциация» и лично не знаком ни с кем из сотрудников этой организации. Могу предположить, что речь идет о рутинных рыночных сделках, совершенных казначейством какой-то из наших компаний«, — сказал Тимур Турлов.

«Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении АСВ.

CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов не был аффилирован с российским банком «Ассоциация», который был лишен лицензии в 2019 году. Об этом глава Freedom Holding рассказал корреспонденту «Курсива».По его словам, он узнал о претензиях российского Агентства по страхованию вкладов из СМИ и заявил, что никогда не был лично знаком с кем-то из сотрудников банка.Также он добавил, что юристы приступят к работе после того, как получат возможность ознакомиться с иском.Российская госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) 13 марта сообщила, что арбитражный суд Нижегородской области принял к рассмотрению требования АСВ о взыскании убытков с лиц, «участвующих в выводе активов АО КБ «Ассоциация»». Среди ответчиков — Тимур Турлов.В конце июля 2019 года Банк России отозвал лицензию у «Ассоциации». Как сообщает РБК, поводом для этого стало отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах. В ходе проверки стало известно, что на открытых в иностранных банках счетах «Ассоциации» не хватает 3,8 млрд рублей. Сумма в два раза превысила величину собственных средств банка.Тогда в банке «Ассоциация» рассказали, что совместно с ЦБ РФ выявили мошеннические действия со стороны сотрудника казначейства банка. На сайте кредитной организации заявлялось, что сотрудник «умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT». В банке сообщили, что к сотруднику казначейства приняли законодательные меры и выразили сожаление, что в установленные сроки не удалось стабилизировать ситуацию. Банк участвовал в системе по страхованию вкладов. Сумма возмещения вкладчикам составляла 100% от всех его вкладов, но не более 1,4 млн рублей. По данным ЦБ, кредитная организация занимала 170-е место в банковской системе РФ по величине активов.