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Авто и детали, сертифицированные в Кыргызстане, могут запретить к ввозу в РК

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:43
Авто и детали, сертифицированные в Кыргызстане, могут запретить к ввозу в РК
фото: kolesa.kz
Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК предложил «ввести запрет на выпуск в обращение в Республике Казахстан и обращение на территории Республики Казахстан продукции, сопровождаемой документами об оценке соответствия единой формы, имеющими регистрационные номера ЕАЭС KG ***, выданными или принятыми после 1 июля 2024 года».

Ограничение коснётся автомобилей, на которые в Кыргызстане оформляются свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), и автокомпонентов.


По анализу разработчиков проекта постановления в Кыргызстане сложилась ситуация, при которой органы по подтверждению соответствия оформляют документы с нарушениями процедур. Иногда и вовсе без проведения испытаний. Вдобавок услуги открыто рекламируются в Сети — размещаются объявления о продаже деклараций/сертификатов в Кыргызстане, изготавливаемых за 1-2 дня по цене от 10 тысяч тенге, с формальной регистрацией и внесением данных в реестр.


В Казахстане проведение испытаний стоит в среднем 70 тысяч тенге, и товары тестируются от 1 до 20 дней. Те же СБКТС на повреждённые и не соответствующие требованиям автомобили получить невозможно. Или возможно, но сами понимаете как (за мутные схемы, кстати, тоже обещали взяться). В Кыргызстане свидетельства выдают и без особых проблем. Об опыте одного автовладельца с покупкой битого BMW в США Kolesa.kz выпускали видео.

И если в нашей стране сегодня зарегистрировано более 400 испытательных лабораторий, то в Кыргызстане их всего 43 — в 10 раз меньше. Однако сертификатов там оформляют в полтора раза больше, чем у нас. Причём почти 40 % документов, оформленных органами КР, выдаются казахстанским компаниям.


В обосновании необходимости принятия постановления также отмечается, что кыргызстанскими органами при оформлении деклараций о соответствии принимаются протоколы испытаний неаккредитованных лабораторий. Сообщается, что оформление документов в КР не оцифровано, что не даёт возможности полноценно осуществлять контроль и противодействие выдаче «серых» сертификатов.

При этом ответственность за нарушение процедур оценки соответствия и выдачу документов кыргызстанским законодательством не предусмотрена, что создаёт благоприятные условия для деятельности недобросовестных оценщиков.


Источник: kolesa.kz
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