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Умер кавээнщик из "Азия MIX" Марат Джуманалиев

Просмотров:284 Опубликовано: Сегодня, 16:20
Умер кавээнщик из "Азия MIX" Марат Джуманалиев
Кадр из видео "Первый канал" Кадр из видео "Первый канал"
В Кыргызстане скончался Марат Джуманалиев, известный как Маратик из команды КВН "Азия MIX", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Об этом сообщили его близкие в социальных сетях.

Причина смерти пока неизвестна. Как сообщил президент Национальной федерации джиу-джитсу Кыргызстана Абдурахман Муртазалиев, произошел несчастный случай.


Марату Джуманалиеву было 43 года. Он является двукратным чемпионом Кыргызстана по боксу. Но большую известность ему принесло участие в КВН с командой "Азия MIX".


В последнее время Джуманалиев активно занимался благотворительностью и участвовал в различных благотворительных проектах.

Отметим, что в сентябре 2022 года в Кыргызстане сотрудники ГКНБ задержали двух мужчин по подозрению в мошенничестве. Одним из задержанных оказался КВНщик Марат Джуманалиев. Позже КВНщик записал видеообращение, в котором рассказал, что его выпустили из ИВС.


Источник: tengrinews.kz
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