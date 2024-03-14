Умер кавээнщик из "Азия MIX" Марат Джуманалиев

Причина смерти пока неизвестна. Как сообщил президент Национальной федерации джиу-джитсу Кыргызстана Абдурахман Муртазалиев, произошел несчастный случай.

Марату Джуманалиеву было 43 года. Он является двукратным чемпионом Кыргызстана по боксу. Но большую известность ему принесло участие в КВН с командой "Азия MIX".

В Кыргызстане скончался Марат Джуманалиев, известный как Маратик из команды КВН "Азия MIX", передает корреспондент Tengrinews.kz.Об этом сообщили его близкие в социальных сетях.В последнее время Джуманалиев активно занимался благотворительностью и участвовал в различных благотворительных проектах.Отметим, что в сентябре 2022 года в Кыргызстане сотрудники ГКНБ задержали двух мужчин по подозрению в мошенничестве. Одним из задержанных оказался КВНщик Марат Джуманалиев. Позже КВНщик записал видеообращение, в котором рассказал, что его выпустили из ИВС.