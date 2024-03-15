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В Узбекистане деятельность чиновников будут оценивать по KPI

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:49
В Узбекистане деятельность чиновников будут оценивать по KPI
Фото: Мухтар Холдорбеков/ агентство Kazinform
В Узбекистане внедрят ключевые показатели эффективности (KPI) для оценки работы в госорганах и хозяйственных объединениях. Соответствующий указ принят 13 марта главой республики Шавкатом Мирзиёевым, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Данная мера нацелена на обеспечение своевременного и качественного достижения целевых показателей на 2024 год, определенных в рамках реализации Стратегии «Узбекистан-2030», а также повышение персональной ответственности чиновников.


KPI для руководителей республиканских органов исполнительной власти и хозяйственных объединений будут утверждаться Кабмином. Заместителям хокимов регионов, городов и районов показатели эффективности будут утверждены руководителями областных администраций.

Чиновников будут оценивать по четырехбальной системе:

- KPI менее 70% — неудовлетворительно;
- KPI 70−85% — удовлетворительно;
- KPI 85−100% — хорошо;
- KPI 100% и выше — отлично.

Информация об исполнении KPI будет ежеквартально поступать в единую цифровую систему, на основе которой будет формироваться соответствующий рейтинг. Оценки эффективности будут влиять на размер стимулирующих выплат.

Отчеты по KPI в разрезе каждой организации ежегодно будут заслушивать в Законодательной палате Олий Мажилиса. В отношении чиновников, получивших оценку «неудовлетворительно» по итогам года, будет рассматриваться вопрос их соответствия должности.


Источник: inform.kz
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