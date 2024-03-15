В Узбекистане деятельность чиновников будут оценивать по KPI

Данная мера нацелена на обеспечение своевременного и качественного достижения целевых показателей на 2024 год, определенных в рамках реализации Стратегии «Узбекистан-2030», а также повышение персональной ответственности чиновников.

В Узбекистане внедрят ключевые показатели эффективности (KPI) для оценки работы в госорганах и хозяйственных объединениях. Соответствующий указ принят 13 марта главой республики Шавкатом Мирзиёевым, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.KPI для руководителей республиканских органов исполнительной власти и хозяйственных объединений будут утверждаться Кабмином. Заместителям хокимов регионов, городов и районов показатели эффективности будут утверждены руководителями областных администраций.- KPI менее 70% — неудовлетворительно;- KPI 70−85% — удовлетворительно;- KPI 85−100% — хорошо;- KPI 100% и выше — отлично.Информация об исполнении KPI будет ежеквартально поступать в единую цифровую систему, на основе которой будет формироваться соответствующий рейтинг. Оценки эффективности будут влиять на размер стимулирующих выплат.Отчеты по KPI в разрезе каждой организации ежегодно будут заслушивать в Законодательной палате Олий Мажилиса. В отношении чиновников, получивших оценку «неудовлетворительно» по итогам года, будет рассматриваться вопрос их соответствия должности.