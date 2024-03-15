Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 15 Марта
+6...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.16 KZT
  • €1 = 491.29 KZT
  • 1 RUB = 4.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

"Заряжается 4 часа": пользователи iPhone предупредили об опасности обновления

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:47
"Заряжается 4 часа": пользователи iPhone предупредили об опасности обновления
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Помимо дополненных эмодзи и других нововведений, в вышедшем обновлении iOS 17.4 пользователи заметили серьезную проблему: заметно изменился расход батарейки их смартфонов. Подробнее рассказывает Tengri Life.

В большинстве случаев пользователи сети X жалуются на то, что их смартфоны заряжаются дольше двух-трех часов, а после могут моментально разрядиться, буквально после пары публикаций, сделанных в сети. К примеру, заряд телефона этого пользователя израсходовал 13 процентов зарядки, пока тот делал посты в Twitter.


Другому пользователю и вовсе потребовалось 4 часа, чтобы зарядить свой телефон. Он признался, что его модель iPhone 11 Pro заряжалась не с нуля, а с 40 процентов.

Жалобы пользователей на новое обновление обоснованы, ведь оно не только замедляет работу аккумулятора, но и "сажает" его максимальную емкость. К примеру, у этого пользователя новое обновление уменьшило максимальную емкость батареи c 84 процентов до 80.


Более того, многие пользователи написали свои жалобы на форуме. К примеру, после обновления операционной системы у некоторых возникли проблемы с мобильной связью. Владельцы Apple не могут воспользоваться обычными звонками, а также iMessage и FaceTime

"Это очень расстраивает и разочаровывает меня. Я всегда был рад новым обновлениям и функциям, но такие случаи все портят", – написал один из них.


Пользователям, которые столкнулись с такой проблемой, советуют установить обновления и для ноутбука. Вероятно, смартфон и ноутбук связаны между собой, что может быть причиной сбоев в работе, пишут пользователи.

Тем не менее большой процент людей остается недовольным новым iOS, которое, по их мнению, "приносит много головной боли".


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика