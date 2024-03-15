"Заряжается 4 часа": пользователи iPhone предупредили об опасности обновления

В большинстве случаев пользователи сети X жалуются на то, что их смартфоны заряжаются дольше двух-трех часов, а после могут моментально разрядиться, буквально после пары публикаций, сделанных в сети. К примеру, заряд телефона этого пользователя израсходовал 13 процентов зарядки, пока тот делал посты в Twitter.

Жалобы пользователей на новое обновление обоснованы, ведь оно не только замедляет работу аккумулятора, но и "сажает" его максимальную емкость. К примеру, у этого пользователя новое обновление уменьшило максимальную емкость батареи c 84 процентов до 80.

"Это очень расстраивает и разочаровывает меня. Я всегда был рад новым обновлениям и функциям, но такие случаи все портят", – написал один из них.

Помимо дополненных эмодзи и других нововведений, в вышедшем обновлении iOS 17.4 пользователи заметили серьезную проблему: заметно изменился расход батарейки их смартфонов. Подробнее рассказывает Tengri Life.Другому пользователю и вовсе потребовалось 4 часа, чтобы зарядить свой телефон. Он признался, что его модель iPhone 11 Pro заряжалась не с нуля, а с 40 процентов.Более того, многие пользователи написали свои жалобы на форуме. К примеру, после обновления операционной системы у некоторых возникли проблемы с мобильной связью. Владельцы Apple не могут воспользоваться обычными звонками, а также iMessage и FaceTimeПользователям, которые столкнулись с такой проблемой, советуют установить обновления и для ноутбука. Вероятно, смартфон и ноутбук связаны между собой, что может быть причиной сбоев в работе, пишут пользователи.Тем не менее большой процент людей остается недовольным новым iOS, которое, по их мнению, "приносит много головной боли".