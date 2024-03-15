В России признали экстремистом уроженца СКО, выступающего за возрождение СССР

Сторонники «Движения СССР» считают распад Советского Союза нелегитимным, выступают за его возрождение и отказываются подчинятся законам принятым после 1991 года на постсоветском пространстве. В 2019 года в материале «Новой газеты» Кладинова представлялся «заместителем председателя Верховного совета СССР».

А в январе этого года «Московский комсомолец» сообщал что на «фанатов СССР» возбудили уголовное дело за призывы к терроризму. Среди фигурантов вновь упоминался Кладинов. Был ли он в итоге арестован, не уточняется.

Владимир Кладинов считается одним из лидеров «Движения СССР», признанного в России сектой, сообщает Orda.kzВ один день с уроженцами РК, убитыми в перестрелке с ФСБ, в российский список террористов и экстремистов попал и Владимир Кладинов — один из лидеров запрещённого в РФ «Движения СССР».Согласно информации из списка, Кладинов родился в 1966 году в селе Пресноредуть Северо-Казахстанской области.Напомним, в ноябре 2023 года в Петропавловске осудили группу сепаратистов, так же отказывавшихся признавать легитимной распада СССР. Четверо подсудимых получили сроки от семи до девяти лет лишения свободы.