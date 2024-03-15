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Певица Ани Лорак попросила российское гражданство

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:00
Певица Ани Лорак попросила российское гражданство
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Певица Ани Лорак в течение полугода сменит украинское гражданство на российское, передает «Голос народа».

Украинская певица Ани Лорак в феврале подала заявление на получение российского гражданства, сообщил РИА Новости источник в её окружении.

Сообщается, что к этому она готовилась с осени 2022-го — с момента, когда против неё ввели персональные санкции на Украине за выступления в России.


Проверка ее заявления на получение гражданства займет около полугода, пишут в российских СМИ.

В украинских СМИ пишут, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Лорак не осудила действия России, где продолжила жить и работать.


Тогда украинские артисты осудили ее «позицию», а комитет Верховной Рады по вопросам информационной политики обратился к президенту с просьбой лишить певицу звания «Народный артист Украины».

В октябре 2022 года против Каролины были введены санкции СНБО.


Источник: golos-naroda.kz
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