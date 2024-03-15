Дедушку из "Игры в кальмара" признали виновным в сексуальных домогательствах

15 марта суд вынес актеру приговор - 8 месяцев условно. Пенсионеру также нужно будет изучить 40-часовой курс этики, касающейся сексуального поведения полов.

Корейский актер О Ен Су, известный по роли старика из фильма "Игра в кальмара", получил 8 месяцев условно за сексуальное домогательство, рассказывает Tengri Life со ссылкой на корейские СМИ.Обвинение доказало, что в 2017 году он поцеловал в щеку женщину без ее разрешения.Напомним, актер О Ен Су, получивший "Золотой глобус" за роль в сериале Netflix "Игра в кальмара", был обвинен в сексуальном домогательстве в декабре 2021 года. Согласно версии обвинения, в 2017 году он непозволительным образом касался тела женщины.