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Умер Александр Ширвиндт

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 00:02
Умер Александр Ширвиндт
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Ушел из жизни народный артист России, актер и театральный режиссер Александр Ширвиндт. Ему было 89 лет, рассказывает Tengri Life.

На 90-м году жизни скончался народный артист России, театральный режиссер и президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт.

О смерти актера сообщил художественный руководитель театра Сергей Газаров в пятницу, 15 марта.

«Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю», — отметил худрук Театра сатиры. Предварительная причина смерти Ширвиндта — проблемы с сердцем.


Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956-м окончил Театральное училище имени Щукина и вступил в труппу Театра-студии киноактера. Тогда же дебютировал в кино, исполнив роль в фильме «Она вас любит!». В Театр сатиры артист пришел в 1970 году, а спустя тридцать лет его назначили художественным руководителем культурного учреждения.


По информации Telegram-канала Mash, в 2019 году Ширвиндт перенес операцию на сердце: ему установили кардиостимулятор. В 2020 он перенес пневмонию на фоне ковида, а летом 2022 года Александру Анатольевичу врачи диагностировали стенокардию.

Александр Ширвиндт известен по фильмам "Самая обаятельная и привлекательная", "Вокзал для двоих", "Трое в лодке, не считая собаки", "12 стульев", "Ирония судьбы или с легким паром!"


Источник: lenta.ru
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